Em entrevista à TV Jornal Interior, Raquel Lyra destaca ações à frente do Governo de Pernambuco

Com agenda cheia no Agreste e no Sertão, a governadora Raquel Lyra (PSDB) conversou sobre as ações e propostas de melhoria para o Estado

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), concedeu entrevista para a TV Jornal Interior, nesta sexta-feira (23), durante o programa O Povo na TV, apresentado por Givanildo Silveira, em Caruaru. A gestora tratou de segurança, educação, saúde e outros temas importantes para o Estado.



A chefe do Executivo Estadual cumpre agenda no interior durante toda a sexta, no Agreste e no Sertão. Pela manhã, vistoriou a obra da Adutora do Agreste. Depois, visitou as instalações do Hospital da Mulher do Agreste. À tarde, Raquel inaugura o Centro de Imagens do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e na parte da noite ela abre o Festival Pernambuco Meu País, em Arcoverde.

Confira o que a governadora falou sobre os seguintes tópicos:

Segurança

Raquel destacou ter investido R$ 2,4 bilhões na polícia com o programa “Juntos Pela Segurança”, realizando mais concursos públicos para as polícias Civil, Militar e Científica. Além disso, destacou o trabalho de prevenção chamado “Ilumina Pernambuco”, que consiste na instalação de lâmpadas de LED nas cidades com maior índice de homicídios no estado. Ela também mencionou a instalação de creches e a urbanização de áreas de risco elevado, com o objetivo, segundo ela, de melhorar a habitação e reduzir a criminalidade.

"Nos últimos 3 meses, a gente virou a curva; a partir de maio, junho, julho e agora, em agosto, a gente tá com índice decrescente de homicídio", diz a governadora, completando: "A gente já tem resolução em 95% dos feminicídios acontecidos em Pernambuco".

Saúde

Em relação à saúde a governadora destaca ações como investimentos em hospitais para as pessoas poderem sair das filas e evitar a super lotação. Ela reforçou que, no Hospital da Restauração estão sendo feitas quatro andares de reforma e que o investimento em saúde no ano de 2024 foi maior do que o do ano passado. "A gente precisa garantir mais eficiência no uso do recurso público".

Educação

Na área da educação, a governadora iniciou falando que, no ensino médio, o estado continua em 3º lugar. Ela propõe uma aproximação entre os municípios para melhorar o ensino fundamental, afirmando ter o melhor programa de investimento em educação da história: R$ 5 bilhões pelo programa "Juntos Pela Educação" e R$ 1 bilhão para a construção de novas creches.

Sobre colaboração dos municípios para investir no ensino fundamental em tempo integral, a governadora diz que "permite que os alunos tenham maior proteção e possam ser mais estimulados." Segundo Raquel, isso ajuda na proteção contra a violência e na melhora da qualidade do ensino.

Empregabilidade

Sobre emprego, Raquel diz: "Não se vira o jogo de uma hora para outra. Se vira o jogo investindo em água, investindo em estrada, capital humano." Ela complementa falando sobre investimento em dragagens nos portos para a chegada de mais navios.

Segundo Lyra, foram mais de 140 mil empregos gerados com carteira assinada no ano de 2024.

Pernambuco Meu País

Em Arcoverde, o evento "Pernambuco Meu País" terá a presença da governadora na sua abertura, que ocorre nesta sexta-feira (23) e se estende pelo fim de semana. Sua finalização será na cidade de Buíque. O festival teve mais de R$ 25 milhões investidos.

