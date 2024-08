Em vídeo, Dani Portela diz por que quer governar o Recife; assista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em vídeo enviado para o Sistema Jornal do Commercio (SJCC), a candidata à Prefeitura do Recife pelo PSOL, Dani Portela, explicou por que quer governar a capital pernambucana pelos próximos 4 anos.

Na gravação, Dani defende propostas voltadas para as políticas públicas e ações com foco na população da cidade. "Eu quero o Recife com a nossa cara, com a cara do povo ".

Quem é Dani Portela?

Dani Portela, deputada estadual e candidata da coligação "Recife com a Cara da Gente" (PSOL, Rede e PCB) à Prefeitura do Recife nas eleições de 2024, foi vereadora em 2020 e eleita deputada estadual em 2022.

Sua atuação parlamentar foca em segurança pública, direitos humanos, educação, saúde, direito à cidade e agroecologia.

Seu plano de governo propõe políticas sociais voltadas para idosos e pessoas com deficiência, ênfase na educação infantil e armamento gradual da Guarda Civil Municipal.

Em sua chapa para eleição, Dani conta com parceira de Alice Gabino, do Partido Rede Sustentabilidade (Rede), como sua vice.