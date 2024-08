Em vídeo, Daniel Coelho diz por que quer governar o Recife; assista

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), o candidato à Prefeitura do Recife pelo PSD, Daniel Coelho, explicou por que pretende governar a capital pernambucana pelos próximos 4 anos.

Na gravação, Daniel elenca as dificuldades do Recife e mostra-se inconformado com atual situação da capital do Estado. "Eu quero governar essa cidade porque eu não consigo me acomodar, com a cidade que se tornou a segunda mais desigual do Brasil".

Quem é Daniel Coelho?

Daniel Pires Coelho tem 45 anos, nascido em 4 de novembro de 1978, no Recife. Sua vida política iniciou em 2003, sendo eleito vereador pela primeira vez nas eleições municipais de 2004. Após se reeleger como vereador em 2008, foi eleito deputado estadual no pleito de 2010.

Entre 2015 e 2023, foi deputado federal por dois mandatos. Daniel também foi candidato a prefeito em outras duas eleições, em 2012 e 2016, terminando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Entre 2023 e junho de 2024, foi Secretário de Turismo do Governo de Pernambuco.

Daniel é filho do ex-deputado João Ramos Coelho e de Maria Izabel da Cruz Pires Coelho. É formado em Administração pela Universidade de Pernambuco (UPE) e mestrado pela Universidade de Bournemouth, na Inglaterra.

Em sua chapa para eleição, Daniel conta com parceira de Mariana Melo, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), como sua vice.