Em vídeo, João Campos diz por que quer governar o Recife; assista

O candidato do PSB, João Campos, ressalta as ações do seu atual mandato e reafirma o compromisso com novas ações para capital pernambucana

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), o candidato à Prefeitura do Recife pelo PSB, João Campos, explicou por que pretende continuar governando a capital pernambucana pelos próximos 4 anos.

Na gravação, João elenca suas ações na atual gestão e reafirmou seu compromisso de estar preparado para governar novamente a capital, "eu tenho convicção que a gente está pronto para fazer mais, que a gente sabe como fazer", disse.

Quem é João Campos?

João Henrique de Andrade Lima Campos tem 30 anos, é engenheiro civil e é o atual prefeito do Recife. Antes de assumir a gestão municipal, foi eleito deputado federal de Pernambuco, em 2018, com mais de 460 mil votos, sendo o mais votado da história do estado. Antes disso, em 2016, trabalhou como chefe de gabinete do ex-governador do estado, Paulo Câmara.

Membro de uma tradicional família de políticos, João Campos é filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falecido em 2014, neto do ex-governador Miguel Arraes, falecido em 2005, e da ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes.

Em sua chapa para eleição, João conta com parceira de Victor Marques, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), como seu vice.