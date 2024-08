Em vídeo, Ludmila Outtes diz por que quer governar o Recife; assista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata da UP elencou dificuldades da população recifense e defendeu o fim da privatização e terceirização do serviço público no município

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), a candidata à Prefeitura do Recife pela Unidade Popular (UP), Ludmila Outtes, explicou por que pretende governar a capital pernambucana pelos próximos 4 anos.

Na gravação, Ludmila defendeu o tempo integral em escolas municipais e se mostrou contrária à privatização de ações do executivo municipal. "Defendemos acesso ilimitado ao Sistema Único de Saúde e fim da privatização e terceirização dos nossos serviços públicos".

Quem é Ludmila Outtes?

Ludmila Medeiros Outtes Alves é candidata à prefeitura do Recife e é presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco (Seepe) e coordenadora do Movimento Luta de Classes (MLC).

Tem 36 anos e concorre ao cargo de prefeita do Recife pelo partido União Popular (UP). Em 2022, concorreu à deputada federal pelo partido, mas não foi eleita.

Em sua chapa para eleição, Ludmila conta com parceira de Raimundo Malheiros, do Partido Unidade Popular (UP), como seu vice.