Em vídeo, Simone Fontana diz porque quer governar o Recife; assista

A candidata do PSTU afirmou que a cidade enfrenta uma "crise social profunda" e prometeu um programa socialista e revolucionário

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), a candidata à Prefeitura do Recife pelo PSTU, Simone Fontana, explicou por que pretende governar o a capital pernambucana pelos próximos 4 anos.

Na gravação, Simone afirma que a cidade passa por uma crise social e promete criar um programa socialista e revolucionário para o município. "Recife enfrenta uma crise social profunda, com desemprego, serviços públicos sucateados, déficit de moradia e falta de saneamento".

Quem é Simone Fontana?

Simone Fontana tem 59 anos, nascida em 11 de outubro de 1965, no Recife. É filiada ao PSTU desde a sua fundação, sendo, por quatro gestões, dirigente do Sindicato Municipal dos Professores do Ensino Municipal em Pernambuco (Simpere).

Simone concorreu, ao todo, em oito eleições, sendo três vezes para o cargo de vereadora, três vezes para senadora, uma vez para prefeita e uma vez para deputada federal. Em todas as oportunidades, não foi eleita.

Simone é professora das redes públicas municipal e estadual, formada em Pedagogia pela Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire) e tem pós-graduação em Educação e Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Em sua chapa para eleição, Simone conta com parceira de José Mariano, do Partido Socialista dos Trabalhados Unificado (PSTU), como seu vice.