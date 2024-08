Entenda o crescimento de Pablo Marçal nas pesquisas para Prefeitura de São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisas divulgadas na última semana trazem candidato do PRTB com crescimento real nas intenções de voto, forçando empate técnico triplo

As pesquisas desta semana mudaram de vez o panorama da corrida pela Prefeitura de São Paulo. Enquanto até o início da campanha se projetava um segundo turno entre Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) disparou nas intenções de voto e agora figura entre os primeiros.

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira, 22, Marçal teve um crescimento de 7% nas intenções de voto, indo de 14% a 21%, forçando um empate técnico triplo pelo primeiro lugar.

Além de Marçal, apenas Guilherme Boulos registrou crescimento na pesquisa Datafolha, mas ainda muito menor que o candidato do PRTB, subindo apenas 1%.

O atual prefeito, Ricardo Nunes, perdeu 4%, saindo de 23% para 19%, perdendo a segunda posição para Marçal. Antes empatado com o ex-coach, José Luiz Datena (PSDB) também teve queda nos números, perdendo 4%, indo de 14% para 10%.

O levantamento do Datafolha desta semana é o primeiro desde o início da campanha eleitoral, na última sexta-feira, 16.

Entenda o crescimento de Marçal na corrida por SP

Com os números da última pesquisa Datafolha, é possível visualizar que o crescimento de Marçal está atrelado diretamente ao declínio nos números de Nunes e Datena.

O atual prefeito de São Paulo conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegou a discutir publicamente com Marçal nas redes sociais, afastando o apoio do ex-coach.

No entanto, o apoio eleitoral de Bolsonaro não vem se convertendo em intenções de voto para o candidato do MDB à reeleição. Ainda de acordo com a pesquisa Datafolha, entre os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, 44% afirmaram que pretendem votar em Marçal, enquanto outros 30% preferem Ricardo Nunes.

Os números mostram uma virada em relação ao último levantamento, do mês de julho, que trazia o ex-coach com 29% do eleitorado bolsonarista, enquanto Nunes era preferido por 38%.

A diferença é ainda maior quando observado o eleitorado de Tarcísio de Freitas para governador em 2022. Entre os que escolheram Tarcísio para chefiar o estado de São Paulo, 41% afirmaram que votariam em Marçal, enquanto 28% votariam em Nunes.

Em relação à pesquisa de julho, Marçal possuía apenas 25% do eleitorado, enquanto o prefeito era preferido por 42%.