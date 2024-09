Vídeo mostra pancadaria durante encontro de campanhas eleitorais em Rio Formoso, no Litoral Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma confusão generalizada marcou o domingo de campanha na cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra militantes dos candidatos Berg de Hacker (PSDB) e Salmo Valentim (PSB) trocando socos após os dois grupos se encontrarem durante a realização de atos de campanha em um jogo de futebol. Assista abaixo.

Confusão em Rio Formoso

A confusão aconteceu durante a realização de um jogo do campeonato municipal, em um campo aberto no distrito de Cocaú. No local, havia a concentração de militantes do candidato Berg de Hacker (PSDB), apoiado pela atual prefeita Izabel Hacker (PSDB). Os apoiadores aparecem no vídeo vestidos de amarelo.



Nas imagens, é possível ver o momento em que outro grupo de militantes, liderados pelo candidato a prefeito Salmo Valentim (PSB), que vestem vermelho, adentram no campo com um mini trio elétrico.

Assim que os dois grupos se encontram, tem início uma briga generalizada com direito a troca de socos, empurrões e objetos voando. Em determinado trecho da gravação, é possível ver que um apoiador de Salmo Valentim segura e agride um eleitor de Berg de Hacker com vários socos. Esse homem tem sua camisa rasgada por aliados de Hacker que tentavam apartar a agressão.

A confusão só teve fim quando seguranças apareceram no local e conseguem acalmar os ânimos dos manifestantes.

A prefeita da cidade, Izabel Hacker, informou pelas redes sociais que o Samu foi acionado e que pessoas envolvidas na briga precisaram ser levadas para atendimento em unidades de saúde. O Jornal do Commercio tenta contato com a secretaria de Saúde de Rio Formoso para saber a situação desses manifestantes.

O que diz Berg de Hacker



O candidato a prefeito Berg de Hacker (PSDB) repudiou as agressões ocorridas durante o evento, afirmando que o opositor Salmo Valentim realizou uma "caminhada ilegal e a utilização de um trio irregular sem aviso prévio, incitando a violência entre os presentes. Veja na íntegra abaixo.

"Manifesto veemente meu repúdio às agressões ocorridas durante o evento público realizado no distrito de Cocaú. Condeno a atitude do candidato, que promoveu uma caminhada ilegal e a utilização de um trio irregular e sem prévio aviso, com isso, incitando a violência entre os presentes. Fomos surpreendidos com as agressões por parte da oposição e é inadmissível que um evento público, que deveria ser um espaço de diálogo e respeito democrático, seja transformado em palco de agressões e desrespeito.

Acreditamos na importância de uma política pautada pela civilidade e pelo respeito mútuo. Reafirmamos nosso compromisso com a paz e com a convivência harmoniosa entre todos os cidadãos, independentemente de suas afiliações políticas. Acreditamos que a verdadeira democracia se constrói com base no respeito às leis e aos direitos de cada indivíduo", disse Berg de Hacker.

O que diz Salmo Valentim

O candidato a prefeito Salmo Valentim (PSB) afirmou pelas redes sociais que sua campanha foi "agredida de forma covarde" pelo candidato opositor, e que a prefeita Isabel Hacker "incitava seus militantes de forma irresponsável". Veja na íntegra abaixo.

"Nossa campanha foi agredida de forma covarde pelo candidato Berg e por apoiadores da atual gestão no Campo do CRC, enquanto a prefeita Isabel Hacker incitava seus militantes de forma irresponsável. As agressões aconteceram no momento que tentaram nos impedir de passar com um trio para o outro lado do campo. Os agredidos já prestaram queixas na Polícia Civil.

Desde a pré-campanha, esse mesmo grupo político vem adotando estratégias para nos intimidar. Como digo, isso não vai nos impedir de fazer uma campanha limpa e propositiva pelo bem de Rio Formoso. Eles podem tentar, mas não irão silenciar a esperança no futuro".

PSB Pernambuco lamentou

O PSB Pernambuco emitiu nota afirmando que a confusão ocorreu durante uma atividade de campanha ao ar livre, em espaço público da cidade. O partido repudiou os atos de violência registrados contra a chapa de Salmo Valentim. Confira na íntegra:

O PSB repudia os atos de violência registrados no domingo (25) contra a militância da coligação “A Esperança Brotou para Rio Formoso”, encabeçada por Salmo Valentim, candidato do partido a prefeito do município. O episódio ocorreu durante uma atividade de campanha ao ar livre, em um espaço público da cidade, e teve desdobramentos absolutamente impensáveis para uma corrida eleitoral em um país democrático, inclusive com necessidade de atendimento médico a pessoas feridas.

O PSB segue firme na defesa de uma campanha eleitoral pacífica em todos os municípios de Pernambuco, presta total solidariedade ao candidato Salmo Valentim e sua militância e torce para que as autoridades competentes apurem o caso com o rigor e a celeridade que o episódio demanda, garantindo, assim, o direito de livre manifestação das pessoas que desejam externar publicamente seu desejo pela verdadeira mudança em Rio Formoso.