13º do Bolsa Família: Senado adia votação do PL que pagaria extra de R$ 600

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O valor extra do Bolsa Família foi pago, a âmbito nacional, apenas no ano de 2019, durante o governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL).

A discussão e votação do projeto de lei (PL) que prevê o pagamento da 13° parcela do Bolsa Família foi adiada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).



Alei foi proposta pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA), que também foi o responsável pelo pedido de adiamento, alegando necessidade de mais estudos sobre o impacto fiscal, em caso de aprovação.

O benefício, que atualmente só existe no estado de Pernambuco (e com regras diferentes), foi pago, em âmbito nacional, apenas no ano de 2019 - durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que é o 13° do Bolsa Família?

O projeto trata de uma parcela extra do Bolsa Família para mulheres inscritas no CadÚnico do Governo Federal.

O valor extra seria igual ao da parcela mensal de R$ 600,00, totalizando assim, o pagamento de R$ 1.200, em dezembro.

Para o ano de 2024, os repasses para o Bolsa Família estão estimados em R$ 170 bilhões, logo, uma parcela adicional poderia custar R$ 14 bilhões a mais aos cofres públicos.

O que falta para o 13° do Bolsa Família ser aprovado?

Para ser aprovada, além da analise pela CAE, a lei precisa passar pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde será discutida e votada sem a necessidade de passar pelo plenário depois.

13º do Bolsa Família de Pernambuco começa a ser pago; saiba quem tem direito