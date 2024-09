Daniel Coelho (PSD) participa de roda de conversa com moradores de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em ritmo de campanha com o mote "Recife sem filtro", Daniel Coelho (PSD), candidato à prefeitura do Recife, postou em suas redes sociais um vídeo participando de uma roda de conversa, no bairro de Brasília Teimosa, na zona sul da cidade, ao lado da sua vice, Mariana Melo (PSD).

Ao ouvir as problemáticas dos moradores do bairro, o candidato crítica a situação do município no comando da atual gestão do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Daniel aparece ao lado de pessoas idosas, intitulando melhorias para essa parcela da população recifense.

"A gente ter coragem de assumir as coisas que estão erradas. Não é só assumir para criticar, é assumir para resolver. A gente precisa ouvir a vida de vocês, como ela é de verdade, 80, 90% da população depende dos serviços", afirmou.

