Deputada pernambucana grava vídeo ao lado de Nicolás Maduro e manifesta apoio ao venezuelano

A deputada estadual de Pernambuco Rosa Amorim (PT) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (27), em que aparece ao lado do presidente Nicolás Maduro, exaltando a figura do líder venezuelano.

A parlamentar pernambucana esteve com o mandatário na XI Cúpula Extraordinária da Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que ocorre na Venezuela.

O vídeo de Rosa Amorim registra o momento em que ela é apresentada pessoalmente a Maduro, nos bastidores do evento. A deputada afirmou ser uma alegria encontrá-lo e disse estar levando para ele "o carinho dos brasileiros".



"Hoje tive a honra de conhecer pessoalmente o presidente Nicolas Maduro. Desde a morte de Hugo Chávez, é Maduro que vem conduzindo, junto ao povo venezuelano, um processo revolucionário pautado na soberania e participação popular", escreveu Rosa Amorim na legenda da publicação.

Em outro trecho da gravação, a parlamentar pergunta se Maduro conhece Pernambuco, e ele responde: "muito belo o Brasil". Em seguida, todos puxam um grito de "Viva o Brasil" e "Viva o Levante Popular".

A gravação de Rosa causou polêmica entre os próprios aliados da esquerda e gerou munição para a oposição devido ao questionável resultado da eleição presidencial do país, que reelegeu Maduro e é desacreditada por praticamente toda a comunidade internacional.

Até mesmo o presidente Lula, líder do PT de Rosa Amorim, não reconheceu a reeleição do presidente.

A deputada, contudo, segue o mesmo posicionamento do Movimento Sem Terra (MST), que comemorou a vitória de Maduro e defende o resultado das eleições. Rosa, como se sabe, cresceu em um assentamento do MST em Caruaru e é grande defensora da causa.



O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores disse ao Jornal do Commercio que não vai

Além do encontro com Maduro, Rosa Amorim também atuou como fiscal internacional da Consultar Popular Nacional da Venezuela, no estado de Falcón. A ação é realizada pelas comunas, que são organizações sociais presentes nos bairros, e escolhe quais políticas sociais serão financiadas pelo governo em cada região.

"Foi muito emocionante ver os processos de organização popular, e mais que isso, ver a força dessa gente que luta e resiste ao imperialismo para construir um outro projeto de país", registrou Rosa Amorim.

Vídeo foi parar na Alepe

Na reunião plenária da última terça, o deputado Renato Antunes (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco para criticar a viagem de Rosa Amorim à Venezuela e o vídeo publicado por ela. De acordo com a Alepe, a parlamentar teve licença em caráter cultural oficializada pela Casa no período de 23 a 26 de agosto.



Antunes rebateu a fala de Rosa de que ela estaria levando o carinho dos brasileiros para Maduro.

"Carinho de que brasileiro? Talvez de meia dúzia, do bando que anda com ela invadindo terra em Pernambuco. Porque eu tenho certeza que a fala dela não representa o sentimento do Brasil. Não podemos aceitar um governo autoritário e achar isso normal. Não podemos aceitar um governo que mata opositores”, reagiu o deputado.

Embora de direita, Renato Antunes afirmou que o posicionamento de Rosa não representa nem a esquerda, afirmando que esse espectro político é "mais equilibrado e teria postura divergentes, mas não insensatas".

Em resposta, o deputado João Paulo (PT) pediu respeito à deputada Rosa Amorim e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Ele também cobrou um posicionamento de Antunes sobre a situação em Israel.

“Mais de 40 mil mortos, jovens, crianças, mulheres e idosos, pela fúria do governo de Israel. E vossa excelência aqui não dá um pio. Não dá uma palavra. Agora, para atacar uma parlamentar indefesa, vossa excelência tem a voz alta, vem aqui gritar”, protestou o petista.

Renato Antunes voltou à tribuna, no tempo de comunicação de lideranças. Ele opinou que Israel teria o direito de defender sua soberania, lembrou dos milhares de reféns presos pelo Hamas e reafirmou a decepção com a postura de quem aplaude o governo de Maduro.