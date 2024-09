Em sabatina, Dani Portela apresenta propostas para mobilidade urbana e habitação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre as propostas apresentadas pela candidata do PSOL está a ampliação de corredores exclusivos e a construção de ciclovias em áreas periféricas

A candidata à Prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL) participou de sabatina nesta terça-feira, 27, na Rádio Hits FM, onde apresentou propostas nas áreas de mobilidade urbana, transporte público e habitação.

Na entrevista, Dani também discutiu outros temas como geração de emprego, segurança pública, saneamento básico e participação popular. A candidata do PSOL aproveitou para criticar, mais uma vez, a gestão do atual prefeito João Campos (PSB), destacando os investimentos feitos em propaganda.

Mobilidade urbana e transporte público

Na pauta de mobilidade urbana, a candidata do PSOL propõe a implementação do programa “Bom de Roda”, dividido em eixos centrais de mobilidade, incluindo a ampliação de corredores exclusivos e a urgência de discutir outros modais de transporte, propondo a construção de ciclovias em áreas periféricas da cidade.

“É onde a classe trabalhadora se desloca. Quase 44% das pessoas que se deslocam de bicicleta, é para ir trabalhar. É preciso descentralizar e criar um plano de mobilidade que olhe para as pessoas que andam de bicicleta, principalmente aquelas que, com o dinheiro da passagem, compra um pão, um pacote de cuscuz. O que é R$ 8,20 por dia no orçamento do trabalhador?”, disse Dani.

Sobre o transporte público, Dani afirma ser fundamental “abrir a caixa-preta” do Consórcio Grande Recife, para reordenar o serviço de ônibus no Recife.

Para Dani, a discussão do transporte público na cidade passa pela questão da desigualdade no Recife, destacando sua proposta de implementação da tarifa zero para a população de 18 a 29 anos, referente à parcela que ocupa o maior índice de desemprego na cidade.

Segurança Pública

Dani voltou a falar em desigualdade social, quando perguntada sobre ações para reduzir a criminalidade e a insegurança em bairros afetados pela violência. A candidata do PSOL discutiu sobre os fatores que, segundo ela, levam ao cenário atual.

“Precisamos olhar para a desigualdade para enfrentar a insegurança pública através de um outro viés. Sabemos que os bairros mais violentos são os periféricos onde, não por acaso, têm as menores rendas per capitas. A média de renda por pessoa chega a ser R$ 130 por mês. Onde também existem os menores acessos à políticas públicas como educação básica, creches, atenção à saúde. Várias camadas que fazem os índices de violência aparecem nesses locais. A gente reduz violência com cultura, esporte, lazer, educação e não apenas com repressão", afirmou.

Habitação e infraestrutura

Perguntada sobre ações na área de habitação e infraestrutura, Dani Portela propôs a implantação do programa “Bom de Teto”, para entregar 2500 novas moradias até 2028, além da reforma e requalificação de 5000 imóveis abandonados pela cidade, mas com preferência pelo Centro do Recife.

“E o dinheiro para isso será fruto das minhas escolhas como prefeita. A atual gestão escolheu investir em publicidade institucional. São escolhas, a gente precisa pensar em soluções estruturais e em boas escolhas. A gente quer ser prefeita do Recife para fazer uma cidade boa para todo mundo", destacou.

Saneamento básico

Dani voltou a citar o tema da desigualdade social para exemplificar a situação do saneamento básico no Recife. A candidata do PSOL lembrou que apenas 30% das casas da cidade possuem cobertura de saneamento básico.

“A gente precisa de uma cidade que, de fato, cuide das pessoas. Para isso a gente tem que pensar nessa cidade que é tão desigual. 30% dos lares do Recife, apenas, tem cobertura de saneamento básico. E muitas dessas casas ficam com rodízio de água. Quem é que decide onde a torneira fecha e onde a torneira abre?”, disse.

Participação popular

Dani voltou a falar no desejo de trazer de volta o modelo de Orçamento Participativo da gestão de João Paulo (PT), prefeito do Recife por dois mandatos, de 2001 a 2008.

"O plano de governo que estou apresentando foi construído com escutas. Foram 18 plenárias participativas, com vários temas e também dialogando com as RPAs, as pessoas que pisam no chão do Recife. Eu quero trazer de volta o Orçamento Participativo da antiga gestão de João Paulo (PT). Que fez um mandato escutando as pessoas e é assim que pretendemos fazer", finalizou Dani Portela.

Em vídeo, Dani Portela (PSOL) diz por que quer governar o Recife