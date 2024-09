Em sabatina, Daniel Alves promete Compaz na bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes Daniel Alves (Avante) participou de sabatina da Rádio Folha Fm, na manhã desta terça-feira (27).

Entre as temáticas discutidas, Daniel citou suas experiências nas ações da saúde do município, propostas para segurança, infraestrutura e na educação a construção de um novo COMPAZ, no bairro da Muribeca.

Saúde

Na temática da saúde, Daniel listou a experiência em cargos voltados para a saúde pública de Jaboatão. "Eu tive oportunidade de gerenciar duas policlínicas na cidade e depois fui assessor da secretária de saúde. Eu conheço todas as unidades de saúde de Jaboatão", afirmou.

Além disso, prometeu a implantação do hospital da Criança, a criação do Hospital da Mulher e a municipalização do Hospital Geral de Prazeres, afirmando que o município dará conta de um equipamento público, que hoje, é gerenciado pelo governo do Estado.

"É uma estrutura grande, que é do Hospital Geral de Prazeres, que é conhecido como novo, é uma estrutura grande que o governo do Estado não tem dado conta e quero municipalizar esse hospital e modaliza-lo", frisou.

Segurança

Questionado sobre a segurança pública, o candidato do Avante, criticou a atual situação da cidade, afirmando ser a cidade na 42° posição no ranking de municípios mais perigosos do Brasil.

Daniel reafirma que o compromisso da segurança, não é só do Estado, mas de todos os poderes. Contestado sobre armar ou não a guarda municipal, disse ser a favor dessa prática. Além disso, prometeu buscar parceria com o Governo Federal.

Ainda na pauta, disse que defende o COMPAZ e firmou o compromisso da implementação de uma unidade no bairro da Muribeca.

Educação

Daniel apresentou proposta do uso de tecnologia em parceira com a educação, escolas municipais em tempo integral, incentivo salarial para profissionais de educação para projeto extraclasse e rebateu o prêmio da ONU conquistado pelo município.

"Primeiro o prêmio não foi de educação, foi de um programa criado na gestão anterior a Anderson Ferreira (PL)", disse.

"Os ferreiras vieram só para acabar com Jaboatão, é muita publicidade e a verdade é que as pessoas estão sofrendo", criticou

Infraestrutura

No tema, Daniel criticou veementemente a atual gestão municipal, afirmando que a culpa dos desastres das chuvas em 2022, foi culpa do atual prefeito, Mano Medeiros (PL).

"No final de 8 anos, eles nem terminaram 78 obras e nem 23 obras. Obras que já estavam em andamento não foram feitas e as pessoas morreram", dispara Daniel.

Evidenciou que vai investir e realizar obras de novas barreiras para cidade, com a implementação de macrodrenagem em toda localidade de Jaboatão dos Guararapes.

No tocante para o desenvolvimento turístico, promete a revitalização da orla, "A gente vai cuida da infraestrutura com foco no desenvolvimento da nossa orla. Os nosso hotéis fecharam as portas", disse.

"Qualquer cidade que tem orla o povo é rico, ganha dinheiro, lá só é rico quem mora na orla, como mora Elias Gomes, como mora Clarissa Tércio e o Mano Medeiros. Eu moro atrás do shopping Guararapes", completou.



