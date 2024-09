Morre o ex-vice-governador de Pernambuco Roberto Fontes, aos 83 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Faleceu na última segunda-feira, 26, o ex-vice-governador de Pernambuco, Roberto Fontes, aos 83 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

O corpo de Roberto Fontes foi sepultado nesta terça-feira, 27, em Paulista. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), os deputados estaduais fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado e ex-vice-governador.

Em nota, o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto lamentou a morte de Roberto Fontes.

"Advogado e professor, o ex-vice-governador deixa também um legado de forte atuação empresarial, tendo dirigido a Associação Comercial de Caruaru, com trabalho voltado para o desenvolvimento econômico do município. Na Alepe, onde ocupou cadeira por um mandato, entre 1987 e 1990, deu grande contribuição à Casa e se credenciou para o cargo no Executivo estadual. Nossos sentimentos à família e amigos. Que Deus possa confortá-los neste momento de luto e despedida", diz trecho da nota.

Trajetória política

Natural de Caruaru, Roberto Fontes foi secretário de finanças do município, entre 1983 e 1986. No mesmo ano, foi eleito deputado estadual pelo PMDB. No pleito seguinte, em 1990, foi o vice-governador eleito na chapa com Joaquim Francisco, pelo PRN, cumprindo o mandato até 1994, ano em que foi eleito deputado federal, pelo PFL.