Jaboatão: Mano Medeiros defende o armamento da guarda municipal e elenca dificuldades financeiras do município

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito e candidato à reeleição em Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), participou de sabatina da Rádio Folha Fm, na manhã desta terça-feira (27).

Entre as propostas discutidas, ele destacou o armamento da Guarda Municipal da cidade, a realização de mais concursos públicos e a reforma de unidades de saúde do município.

"Ser prefeito hoje de Jaboatão dos Guararapes é um clamor de toda população, pelo trabalho que tem sido feito, pelo reconhecimento que está sendo feito e não tinha como ser diferente, de não ser candidato a reeleição", afirmou.

Saúde

Mano Medeiros foi questionado sobre o funcionamento do Centro de Parto Natural, que na última sabatina foi criticado pelo adversário Daniel Alves (Avante). "Queria registrar que a saúde tem sido uma prioridade nossa sim e que o centro de parto natural está funcionando sim", frisou Mano.

O candidato prometeu a revitalização do Hospital da Mulher, com centros laboratoriais, 40 leitos de maternidade e a continuidade do centro de parto natural.

O atual prefeito reafirmou o pleno funcionamento dos postos de saúde, mas admitiu as dificuldades enfrentada pela gestão. "São coisas que acontecem na saúde, que é rotina do serviço público, mas é uma coisa que a gente não conseguiu vencer a nível nacional, ainda, mas estamos trabalhando nesse sentido", afirma o candidato do PL.

Segurança

Na pauta da segurança, Mano afirmou que defende o armamento da Guarda Municipal do município, promete treinamento do efetivo de 380 profissionais e disse que pretende ampliar esse número. Ressalta também a realização de um concurso público recente, realizado pela prefeitura, que irá adicionar mais 127 profissionais da área de segurança.

"Eu defendo sim o armamento da guarda, mas eu defendo o armamento da guarda para não fazer o papel de polícia", afirmou.

Entre as ações recentes da atual gestão, o candidato afirmou que 98% da cidade conta com iluminação em Led, defendeu a construção de 3 centros parecidos com a ideia do COMPAZ, mas com características novas, com a implementação do nome: Vila Olímpicas.

Educação

Mano prometeu a ampliação da rede de ensino e citou a realização de concursos públicos para efetivar novos profissionais na área da educação.

Perguntando sobre os prêmios recebidos pela secretaria de educação, rebateu as críticas que a prefeitura teria pago para receber a premiação. "Esse prêmio, na verdade, existe há muitos anos, nós fomos aprimorando, aprimorando, aprimorando e veio o reconhecimento internacional do prêmio".

Infraestrutura

No tema infraestrutura, Mano Medeiros admitiu limitações financeiros da gestão. Ressaltou o investimento em prevenção, como a construção de encostas, geomantas, triplicação dos profissionais da Defesa Civil e a criação da central de monitoramento da cidade.

Ele destacou o investimento próprio de R$ 50 milhões e a necessidade de um montante de R$ 1,2 bilhões para requalificar as áreas de riscos de Jaboatão. As 2 mil ruas requalificadas, 235 pavimentadas foram as ações citadas pelo atual prefeito. Entretanto, disse que somente 40% da cidade tem ruas asfaltadas, de um total de 5.600 ruas.