Novas pesquisas Quaest mostram favoritos em São Paulo, no Rio e em BH

Levantamento mostra intenção de voto dos eleitores no momento para as eleições municipais. Primeiro turno será no dia 6 de outubro

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 27, sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo aponta para um empate triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Guilherme Boulos lidera, com 22% de menções no cenário estimulado. Marçal está empatado numericamente com Nunes, ambos com 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os três estão em empate técnico.

Em seguida, o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 12%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) figura com 8%. A economista Marina Helena (Novo) tem 3% e Bebeto Haddad, do DC, 2%. Os candidatos Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram. São 8% os indecisos e 7% votam branco, nulo ou não querem ir votar.

O instituto Quaest entrevistou 1.200 paulistanos de 16 anos ou mais, de forma presencial, entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08379/2024.

No Rio, Paes tem 60%, Ramagem, 9% e Tarcísio, 5%

No Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 60% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) aparece com 9% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) tem 5%.

O ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU) tem 3% das intenções de voto. Em seguida, estão o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), Juliete Pantoja (UP), Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (Novo), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) não pontuou. Votos em branco e nulos somam 13%, e 6% não sabem responder.

A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.140 eleitores cariocas entre os dias 25 e 27 de agosto de 2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento foi contratado pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-08084/2024.

Em Belo Horizonte, Tramonte com boa vantagem

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a corrida eleitoral em Belo Horizonte, com 30% das intenções de voto.

Há um empate quíntuplo pelo segundo lugar. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) aparecem com 12%, cada. O atual prefeito, Fuad Noman (PSD), tem 9%, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) registrou 6% na sondagem. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais.

Depois está o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que aparece com 2%. O professor Wanderson Rocha (PSTU) e a ativista Indira Xavier (UP) tem 1%, cada. A professora Lourdes Francisco (PCO) não pontuou. Indecisos somam 10% e 9% dos eleitores belo-horizontinos declararam que pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contratada pela TV Globo e ouviu 1.002 eleitores de Belo Horizonte com mais de 16 anos entre os dias 25 e 27 de agosto. O índice de confiabilidade é de 95% e a sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09915/2024.