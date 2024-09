Clarissa Tércio promete maior programa de pavimentação de Jaboatão e construção de maternidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidata do PP também descartou colocar crenças à frente da gestão, prometendo ser uma "prefeita para todos" em Jaboatão dos Guararapes

A candidata à Prefeitura de Jaboatão Clarissa Tércio (PP) prometeu realizar o maior programa de pavimentação da cidade, além de propostas para construção de um hospital e uma maternidade, em sabatina realizada nesta quinta-feira, 29, na Rádio Folha FM.

“Se Jaboatão não precisasse de crítica, eu continuava em Brasília, no meu mandato de deputada federal. Hoje eu sou candidata a prefeita porque Jaboatão precisa de uma intervenção, de uma mudança”, disse.

Além das propostas e críticas às gestões anteriores de Jaboatão, Clarissa também respondeu questões sobre aborto e a realização do Carnaval, pautas que já se posicionou de forma contrária no passado.

Saúde

De acordo com a candidata, o município tem demandas urgentes especialmente na saúde da mulher, destacando que Jaboatão tem apenas uma casa de parto, fazendo com que as mães deem a luz em Recife.

Clarissa aproveitou para criticar o atual prefeito Mano Medeiros (PL) e o ex-prefeito Anderson Ferreira (PL), que, de acordo com a candidata, prometeram a construção de uma maternidade, não entregue pelos dois gestores.

“É um verdadeiro estelionato eleitoral, prometer uma coisa que ele teve 8 anos com seu grupo para fazer e não fez. Aí, no ano que vem, o povo vai ter que acreditar que vai entregar. As mulheres de Jaboatão não são bestas”, disse.

Clarissa também prometeu a criação de um Hospital da Mulher, além de implantar teleatendimento no município e o ampliamento do horário de funcionamento dos postos de saúde.

Aborto

A deputada federal licenciada e candidata à Prefeitura de Jaboatão também respondeu questões sobre como vai lidar com questões mais sensíveis às suas crenças, caso seja eleita para prefeita do município. Perguntada sobre a possibilidade da realização de aborto em hospitais do município, Clarissa destacou sua posição contrária, mas enfatizou que “lei existe e é para ser cumprida”.

“Eu sei que a lei existe e é para ser cumprida, mas eu tenho meus princípios, os meus valores, defendo a vida desde a concepção. Vou governar para todos, serei a prefeita de todos. E eu tenho que compreender o contexto da forma que tudo acontece. Sou uma cumpridora da lei, respeito a lei. Continuarei lutando pela vida”, afirmou.

Realização de festas em Jaboatão

Perguntada sobre a realização do Carnaval e outras festividades no município, Clarissa não descartou a possibilidade, mas alertou que não priorizará o investimento em festas, caso haja demanda em outras áreas, como a saúde.

“Entendo que tem o povo que gosta de festa, de Carnaval. Entendo, como gestora, que a festa movimenta nossa economia, faz o dinheiro girar na nossa cidade. Agora o que não pode é pegar o dinheiro que é da saúde e investir em festa. Entre escolher uma festa ou remédio no posto de saúde, eu vou escolher o posto de saúde”, destacou.

Clarissa descartou colocar as crenças à frente da gestão, destacando que será “prefeita para todos”.

“A minha fé me ajuda a ir mais longe. A minha fé não pode interferir no seu gosto, na sua opção sexual. Eu luto para que as crianças mantenham a sua inocência, para que as pessoas não usem sua autoridade para dizer que a criança é ou não é aquilo. Mas o que você acredita, o que você pensa, o que você quer, a minha fé não pode interferir”, disse.

Segurança pública

A candidata do PP destacou que 90% da Guarda Municipal de Jaboatão pede por melhores equipamentos e quer se armar, destacando a proposta de ter uma ROTA (Ronda Ostensiva de Táticas Avançadas) no município, como uma “tropa de elite” dentro da Guarda.

Educação

Sem detalhar o projeto, Clarissa enfatizou sua proposta de ampliação de escolas em tempo integral, destacando a importância do serviço para mães que precisam trabalhar e ter onde deixar os filhos.

Infraestrutura

A candidata do PP destacou a proposta de implementar o maior programa de pavimentação de Jaboatão, chamado de “Minha Rua é Top”, mas não apresentou números para o projeto.

