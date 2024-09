Deputado Federal Mendonça Filho apresenta projeto contra repasse de recursos a sindicatos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto de Decreto Legislativo é de Kim Kataguiri com coautoria de Mendonça e vai de encontro à recente decisão do governo Lula.

O deputado federal Mendonça Filho (UNIÃO-PE) criticou a medida aprovada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de permitir que sindicatos, centrais sindicais e outras organizações da sociedade civil utilizem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de emendas parlamentares — com exceção das impositivas — para financiar iniciativas relacionadas ao Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Na última semana, a resolução foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Com validade imediata, os sindicatos já podem acessar os recursos do FAT e as emendas parlamentares para desenvolver seus projetos.

"Não se trata apenas de uma questão legal, mas também de uma questão moral. O dinheiro do trabalhador não pode ser desviado para atender interesses políticos. É nosso dever, como representantes do povo, impedir que essa afronta prospere", disse Mendonça.

Fundo de Amparo ao Trabalhador

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo financeiro utilizado para benefícios como o seguro-desemprego, abono salarial, além de ações relacionadas ao emprego e à qualificação profissional.

Ele foi criado em 1990 e tem como principal fonte de recursos as contribuições do PIS (Programa de Integração Social) e do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

O que diz o PDL?

O Projeto de Decreto Deliberativo (PDL) é de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri (UNIÃO-SP) e coautoria de Mendonça Filho.

O projeto foi apresentado na última quarta-feira (27) e propõe impedir o repasse de recursos para os sindicatos, centrais sindicais e organizações da sociedade civil.

"Essa medida é absurda e desrespeita os princípios constitucionais de gestão responsável dos recursos públicos", justificou o deputado pernambucano.

Mendonça Filho acusa o Governo Lula de agir de forma oportunista ao tentar reverter as perdas financeiras dos sindicatos após a perda de obrigatoriedade da infame contribuição sindical. "Essa é uma tentativa escancarada de financiar entidades sindicais com dinheiro que pertence ao trabalhador”, disparou.

Os PDLs são uma forma de o Congresso Nacional, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, regulamentar assuntos que só o Poder Legislativo pode decidir, conforme o que está estabelecido no Art. 49 da Constituição Federal.

Esses projetos não precisam da aprovação do Presidente da República se aprovados pelo Congresso.



