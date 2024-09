Eleições 2024: "65% do povo do Recife não sabe que eu sou candidato a prefeito", diz Gilson Machado em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato ao cargo de prefeito do Recife pelo PL, Gilson Machado, participou nesta quinta-feira (29) de uma sabatina realizada pela Rádio Hits FM. Logo após, esteve em outra feita pelo Porto Digital onde discutiu propostas de governo, prometeu zerar o IPTU e criticou a atual gestão dizendo que João Campos (PSB) é "Muita pirotecnia, pouca entrega".

Tecnologia e Educação

A proposta do candidato é aumentar o Rec'n'play (evento que ocorre todo final de ano em Recife) e inserir jovens nos estudos apoiados pelo Porto Digital.

Segurança

Ele propõe, para a segurança, o uso de câmeras com reconhecimento facial nas escolas, permitindo que os pais acompanhem as informações sobre a chegada e saída dos filhos. Também sugere o uso dessa tecnologia nos ônibus.

Mobilidade

Na sabatina da Hits FM, o candidato propõe a remoção dos canteiros centrais nas principais vias da capital, para, segundo ele, auxiliar no fluxo do trânsito. Ele também sugere a criação de novos espaços "humanizados" nas RPAs (Regiões Político-Administrativas), que contarão com banheiros e restaurantes para táxis e motoristas de aplicativos. Por fim, ele propõe a redução de multas.

Gilson apresenta como principal objetivo o uso do rio Capibaribe para auxiliar na viabilidade do trânsito, buscando a ajuda de empresas do exterior para o financiamento do transporte. Outra proposta dele é o "Performance bond", um seguro-garantia que tem como objetivo assegurar que um contrato seja cumprido de acordo com o que foi acordado.

Outras propostas feitas pelo candidato incluem parcerias com igrejas para ações extracurriculares, a priorização do meio ambiente e da sustentabilidade, além da implementação de escolas cívico-militares. O intuito dessa transformação é incluir, além das matérias tradicionais, o ensino de valores como respeito aos pais, à pátria e à família.

Agenda do candidato nesta sexta-feira (30)

12h — Sabatina Girando a Pauta, com Álvaro Torres e Jota Ferreira pelo canal do YouTube;

15h — Entrevista Gazeta do Povo;

16h — Gravação Guia Eleitoral.

ELEIÇÕES: Qual é o valor do salário de um prefeito?