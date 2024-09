Prefeito de Sertânia é alvo de atentado a facadas no município

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira (PSB), foi alvo de uma tentativa de homicídio nesta quinta-feira, 29. De acordo com informações do Blog do Magno, Ângelo foi atingido com uma facada na barriga.

O prefeito deu entrada no Hospital Municipal de Sertânia, para primeiros atendimentos, seguindo para Arcoverde. O quadro de saúde de Ângelo é estável. O PSB solicitou, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) apoio aéreo para transportar o prefeito até Recife de helicóptero, por meio de UTI aérea.

Segundo familiares, o prefeito passou por cirurgia e segue internado no Hospital Memorial Arcoverde. Está consciente e em observação. Neste momento, não se fala da necessidade de transferi-lo para o Recife.



O que diz a Secretaria de Defesa Social

"A Secretaria de Defesa Social informa que registrou, na tarde desta quinta-feira (29), uma ocorrência de tentativa de homicídio contra o prefeito da cidade de Sertânia. Ângelo Rafael Ferreira dos Santos, de 71 anos, foi vítima de arma branca.

Ainda na tarde de hoje foi desencadeada uma operação com o objetivo de prender o suspeito do crime. Integram a iniciativa policiais militares do BEPI, do 3º BPM e do serviço de inteligência, além de policiais civis.

Ressaltamos que as forças policiais pernambucanas, dentro de suas atribuições, estão empenhadas e adotaram todas as medidas que o caso requer", diz a nota

Autoridades e políticos prestam solidariedade

Nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra (PSDB) se manifestou sobre o caso, destacando que a Secretaria de Defesa Social (SDS) já está atuando na apuração do caso.

“Soube agora do atentado ocorrido contra o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira. Estou acompanhando de perto seu estado de saúde e rezando por sua recuperação. A Secretaria de Defesa Social já está atuando no caso com determinação de apuração rigorosa”, disse.

A vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) também prestou solidariedade ao prefeito de Sertânia, lamentando o ocorrido e destacando que a governadora Raquel Lyra "determinou rigor total na apuração" do caso.

"Tomei conhecimento há pouco do atentado contra a vida de Ângelo Ferreira, prefeito de Sertânia. Entrei em contato imediatamente com a família e sigo acompanhando o estado de saúde dele, na certeza de que ficará bem. A governadora Raquel Lyra determinou rigor total na apuração do fato e a equipe da Secretaria de Saúde está a postos para qualquer suporte a mais que seja necessário", publicou.

Também em publicação nas redes sociais, a senadora Teresa Leitão (PT) também se manifestou, repudiando o atentado.

“Meu repúdio à violência politica! O prefeito Ângelo Ferreira acaba de ser esfaqueado no centro da cidade de Sertânia. Nossa solidariedade e votos de plena recuperação”, disse.

O também senador do PT Humberto Costa, destacou a necessidade de "investigar seriamente os motivos" para a "violência política", se referindo ao atentado sofrido pelo prefeito.

"Soube há pouco do atentado ocorrido contra o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira. É preciso investigar severamente os motivos que levaram a essa violência política e exigir que os responsáveis sejam punidos. Sigo acompanhando e torcendo por uma rápida recuperação de Ângelo", comentou.



O prefeito do Recife João Campos (PSB) também se manifestou, afirmando ter ficado "estarrecido" com o ocorrido, destacando a amizade com Ângelo Ferreira, enfatizando que "é preciso dar um basta nesta onda de ódio e violência".

"Fiquei estarrecido com o atentado contra a vida do prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira, meu amigo, companheiro de partido e uma das pessoas mais sérias que conheço. É preciso dar um basta nesta onda de ódio e violência. As autoridades competentes precisam atuar com firmeza, punindo os culpados. Seguimos na torcida pela recuperação de Ângelo, pedindo a Deus que apoie sua família neste momento tão difícil", disse o prefeito.

O deputado federal Pedro Campos (PSB), em publicação no X, também prestou solidariedade ao atentado contra o colega de partido, destacando o contato com a governadora Raquel Lyra solicitando intensificação nas investigações.

“Estamos unidos em oração pela vida do amigo Ângelo Ferreira vítima de ato absurdo de violência. Peço que rezem por ele e pela paz. Nós também entramos em contato com as forças policiais e com a Governadora Raquel Lyra pedindo apoio para imediata prisão do agressor”, afirmou.

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) repudiou veementemente o ataque sofrido pelo prefeito de Sertânia.

"A Amupe expressa sua solidariedade ao prefeito e à sua família, desejando uma rápida recuperação. Esperamos que as autoridades competentes conduzam as investigações com celeridade para que os responsáveis por esse crime sejam identificados e punidos conforme a lei".

PSB pede a Raquel Lyra "rigor e celeridade" nas investigações

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Pernambuco, partido de Ângelo, através do presidente estadual e deputado Sileno Guedes, publicou nota prestando solidariedade ao prefeito de Sertânia, informando ter recebido a notícia com "absoluta consternação", além de cobrar da governadora Raquel Lyra "rigor e celeridade" nas investigações do atentado.

Confira a nota na íntegra abaixo:

"O PSB de Pernambuco recebeu com absoluta consternação a notícia referente à tentativa de homicídio sofrida pelo prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira, na tarde desta quinta-feira (29). O gestor foi inicialmente socorrido em uma unidade de saúde de seu município, sendo transferido depois para Arcoverde. Atualizações sobre seu estado de saúde serão informadas em tempo oportuno, respeitando a privacidade do paciente e de sua família. Detalhes sobre o crime devem ser apurados junto à Polícia Civil.

Nos últimos dias, o PSB já havia externado preocupação mediante a ocorrência de outros episódios de violência contra candidatos do partido em menos de um mês de campanha eleitoral. Hoje, a intolerância e a insegurança mancharam de sangue outra bonita campanha que o PSB vem fazendo, atentando contra um quadro histórico e que tantas transformações já promoveu em Sertânia.

Diante da gravidade do ocorrido, o PSB encaminhou, ainda nesta tarde, ofício à governadora Raquel Lyra solicitando celeridade e rigor na apuração do crime e pedindo proteção policial para o prefeito Ângelo Ferreira, para a candidata a prefeita de Sertânia pelo PSB Rita Rodrigues e para seus familiares. Além disso, peticionou que a Polícia Militar reforce a segurança da militância de todas as candidaturas postas na cidade e da população em geral para garantir que o período eleitoral transcorra de forma pacífica.

O PSB se solidariza com Ângelo Ferreira, está ao lado dele e de sua militância nesse momento e assegura que não permitirá que violências com qualquer conotação impeçam o livre exercício da democracia em Sertânia e em todas as partes de Pernambuco"