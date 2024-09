Prefeito de Sertânia: saiba quem é Ângelo Ferreira, que foi esfaqueado nesta quinta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quinta-feira (29), o prefeito do município de Sertânia, em Pernambuco, Ângelo Ferreira (PSB), de 71 anos, sofreu um atentado com golpe de faca. O gestor foi atingido por uma facada na região do abdômen.

Ângelo Ferreira foi encaminhado para o Hospital Municipal de Sertânia logo após o incidente. As informações são do Blog do Magno.

Quem é Ângelo Ferreira?

Nascido na cidade do Recife, Ângelo Ferreira é formado em veterinária pela Universidade Federal de Pernambuco (UFRPE) e pai de três filhos.

O médico-veterinário iniciou sua vida política em 2006, quando se candidatou pela primeira vez a Deputado Estadual pelo estado de Pernambuco, não conseguindo ocupar o cargo.



Após a eleição de Eduardo Campos, em 2007, foi convidado para a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, onde permaneceu até 2010, deixando o cargo para se candidatar novamente à Deputado Estadual.

O veterinário foi eleito três vezes consecutivas como Deputado Estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), de 2007 a 2016.

Em 2016, se elegeu como Prefeito de Sertânia e foi reeleito em 2020. Atualmente, nas Eleições 2024, o parlamentar está apoiando Rita Rodrigues (PSB) para prefeitura da cidade.

Estado de saúde



Ângelo foi socorrido para o Hospital Municipal de Sertânia e depois transferido para o Hospital Memorial de Arcoverde, onde passou por cirurgia e encontra-se em observação na UTI, de acordo com a equipe médica do hospital.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), havia articulado o partido para fornecer uma UTI aérea para buscar o prefeito e conduzir para o Hospital Esperança, no Centro da Capital Pernambucana. Contudo, após a cirurgia, a transferência não será necessária.



Segundo familiares, o prefeito passou por cirurgia e segue internado no Hospital Memorial Arcoverde. Está consciente e em observação. Neste momento, não se fala da necessidade de transferi-lo para o Recife.