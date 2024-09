PSB pede a Raquel Lyra "rigor e celeridade" nas investigações de atentado ao prefeito de Sertânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Pernambuco se manifestou sobre o atentado ao prefeito de Sertânia Ângelo Ferreira, na tarde desta quinta-feira, 29. Em nota assinada pelo deputado e presidente estadual Sileno Guedes, o PSB recebeu a notícia com “absoluta consternação”.

Ainda de acordo com a nota, o PSB encaminhou ofício à governadora Raquel Lyra, solicitando “celeridade e rigor” nas investigações, além de pedir proteção policial para o prefeito Ângelo Ferreira, a candidata Rita Rodrigues e familiares, bem como um pedido de reforço na segurança da militância.

Nas redes sociais, a Frente Popular de Sertânia lamentou o ocorrido e pediu que os apoiadores não saiam às ruas e “evitem conflitos e provocações”, destacando repúdio a “todo e qualquer ato de violência e ódio”.

Estado de saúde

O prefeito Ângelo Ferreira foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Sertânia, onde foi atendido e posteriormente transferido para o Hospital Memorial Arcoverde, onde segue sendo atendido. O quadro de saúde é estável.

O PSB solicitou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) apoio aéreo para transporte de Ângelo de helicóptero para o Recife, por meio de uma UTI aérea.

Confira a nota do PSB abaixo:

“O gestor foi inicialmente socorrido em uma unidade de saúde de seu município, sendo transferido depois para Arcoverde. Atualizações sobre seu estado de saúde serão informadas em tempo oportuno, respeitando a privacidade do paciente e de sua família. Detalhes sobre o crime devem ser apurados junto à Polícia Civil.

Nos últimos dias, o PSB já havia externado preocupação mediante a ocorrência de outros episódios de violência contra candidatos do partido em menos de um mês de campanha eleitoral. Hoje, a intolerância e a insegurança mancharam de sangue outra bonita campanha que o PSB vem fazendo, atentando contra um quadro histórico e que tantas transformações já promoveu em Sertânia.

Diante da gravidade do ocorrido, o PSB encaminhou, ainda nesta tarde, ofício à governadora Raquel Lyra solicitando celeridade e rigor na apuração do crime e pedindo proteção policial para o prefeito Ângelo Ferreira, para a candidata a prefeita de Sertânia pelo PSB Rita Rodrigues e para seus familiares. Além disso, peticionou que a Polícia Militar reforce a segurança da militância de todas as candidaturas postas na cidade e da população em geral para garantir que o período eleitoral transcorra de forma pacífica.

O PSB se solidariza com Ângelo Ferreira, está ao lado dele e de sua militância nesse momento e assegura que não permitirá que violências com qualquer conotação impeçam o livre exercício da democracia em Sertânia e em todas as partes de Pernambuco", diz a nota.