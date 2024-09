Raquel Lyra se solidariza com prefeito de Sertânia e mobiliza SDS em investigação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atentado contra o prefeito de Sertânia, Ângelo Rafael Ferreira dos Santos, mobilizou as forças policias do Estado e a própria governadora Raquel Lyra. Nas redes sociais, a gestora se manifestou sobre o caso, destacando que a Secretaria de Defesa Social (SDS) já estava atuando na apuração do caso desde a tarde de ontem.

“Soube do atentado ocorrido contra o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira. Estou acompanhando de perto seu estado de saúde e rezando por sua recuperação. A Secretaria de Defesa Social já está atuando no caso com determinação de apuração rigorosa”, disse.

OPERAÇÃO DA SDS

A Secretaria de Defesa Social informou, em nota, que registrou, na tarde desta quinta-feira (29), uma ocorrência de tentativa de homicídio contra o prefeito da cidade de Sertânia. Ângelo Rafael Ferreira dos Santos, de 71 anos, foi vítima de arma branca.



"Ainda na tarde de hoje (ontem) foi desencadeada uma operação com o objetivo de prender o suspeito do crime. Integram a iniciativa policiais militares do BEPI, do 3º BPM e do serviço de inteligência, além de policiais civis. Ressaltamos que as forças policiais pernambucanas, dentro de suas atribuições, estão empenhadas e adotaram todas as medidas que o caso requer", garantiu a SDS.

A vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) também prestou solidariedade ao prefeito de Sertânia, lamentando o ocorrido e destacando que a governadora Raquel Lyra "determinou rigor total na apuração" do caso.



"Tomei conhecimento do atentado contra a vida de Ângelo Ferreira, prefeito de Sertânia. Entrei em contato imediatamente com a família e sigo acompanhando o estado de saúde dele, na certeza de que ficará bem. A governadora Raquel Lyra determinou rigor total na apuração do fato e a equipe da Secretaria de Saúde está a postos para qualquer suporte a mais que seja necessário", publicou.