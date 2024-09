Candidatos à Prefeitura do Recife lamentam tragédia no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O desabamento aconteceu no bairro de Casa Amarela, localizado na Zona Norte do Grande Recife; veja o pronunciamento dos candidatos

Na tarde desta sexta-feira (30), o teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, desabou, deixando dois mortos e diversos feridos. O acidente aconteceu durante a distribuição de cestas básicas, que ocorre mensalmente no Santuário.



Os candidatos à Prefeitura do Recife se pronunciaram e lamentaram o ocorrido.

João Campos (PSB):

“Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento”, postou o prefeito nas redes sociais.

Na Rádio Jornal o prefeito decretou luto oficial no Recife.

Daniel Coelho (PSD):

Em nota à imprensa, o postulante declarou: “É com muito pesar que me dirijo aos familiares dos mortos no acidente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na tarde desta sexta-feira (30). Que Deus conforte a todos neste momento tão difícil. Estou em orações para que não haja mais vítimas graves e para que os feridos tenham pronta recuperação.”

Gilson Machado (PL):

"Recebi com grande tristeza a notícia do desabamento de parte do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. Minha solidariedade e orações estão com os familiares das vítimas e com todos os feridos neste momento de dor. As informações ainda estão sendo apuradas, mas me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição conforte e dê força a todos os envolvidos."

Dani Portela (PSOL):

"Recebo com muita tristeza e preocupação a notícia da queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Deixo aqui toda a minha solidariedade à comunidade do Morro, em especial às famílias das vítimas e pessoas feridas.", declara nas redes.

Tecio Teles (Novo):

Em nota a imprensa o candidato diz que se solidariza profundamente com as famílias atingidas pela perda e está em oração, pedindo a Deus que conforte a todos.

Agendas canceladas

Os candidatos cancelaram suas agendas de desta sexta-feira (30) e do sábado (31), João Campos também cancelou a do domingo (1).

