Elias Gomes promete zerar as filas dos postos de saúde e não se compromete em armar a Guarda de Jaboatão

Candidato à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes promete investir em políticas de prevenção para combater a insegurança no município

O candidato à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes Elias Gomes (PT) prometeu zerar as filas dos postos de saúde, implementar políticas de prevenção, através de políticas públicas, e expandir as escolas em tempo integral na cidade. As declarações foram feitas durante uma sabatina na manhã desta sexta-feira (30), na Rádio Folha FM.

"Para enfrentar o atual sistema de poder em Jaboatão, é necessário alguém com a capacidade de unir forças", afirmou Elias. Ele também respondeu a perguntas sobre ações nas áreas de infraestrutura e segurança pública para a cidade.

Saúde

Para Elias Gomes (PT), é essencial a contratação de novos profissionais para a área da saúde, zerar as filas de espera nos postos de saúde e buscar recursos financeiros com o governo federal, através do Ministério da Saúde.

O candidato também prometeu a implementação de centros especializados, como na área do autismo, e a criação de UPAs para animais em situação de rua, por meio de convênios com universidades e empresas privadas do setor veterinário.

Elias ainda criticou o Centro de Parto Normal, implementado pela atual gestão, afirmando: "Esse centro de parto atende apenas 8 mulheres por mês". Ele prometeu a construção de uma Maternidade e um Hospital da Mulher em Jaboatão.

Segurança

Para a área de segurança, o candidato destacou que investirá em prevenção através de políticas públicas nas áreas de educação, cultura e esportes. Ele também mencionou a recuperação das Escolas Técnicas do Senai e Senac, bem como a construção de mais duas escolas.

Elias prometeu a criação do programa "Elas com Elias", com o objetivo de apoiar mulheres vítimas de violência, e propôs a instalação de centros de segurança com câmeras de videomonitoramento em todo o município.

Quando questionado sobre a possibilidade de armar a Guarda Municipal, Elias ressaltou que a prioridade será investir em prevenção. "Para enfrentar a violência e a criminalidade, devemos trabalhar com diversos eixos. O primeiro deles é a questão da prevenção", afirmou o candidato do PT.

Educação

Sobre a educação, Elias Gomes afirmou que o município está passando por uma grande desconstrução, criticando as ações da atual gestão do prefeito e candidato à reeleição, Mano Medeiros (PL). Em contrapartida, o candidato prometeu expandir a rede de educação em tempo integral, aumentando o número de escolas para 30 na cidade.

Infraestrutura

No tocante da infraestrutura na cidade, Elias disse que irá realizar obras de macrodrenagem, que já tinha estabelecido na sua última gestão em Jaboatão. O candidato prometeu, ainda, a realização de 1.500 a 2.000 obras em prol da infraestrutura do município.

Sobre as barreiras e áreas de morro, diz se comprometer em buscar recursos direto com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades.

