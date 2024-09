Em vídeo, prefeito de Sertânia se pronuncia após atentado: "O culpado será punido"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira (PSB), se pronunciou na tarde desta sexta-feira (30), um dia após sofrer um atentado no centro da cidade, quando foi atingido por uma facada. Em vídeo publicado nas redes sociais, Ângelo agradeceu as demonstrações de solidariedade e tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

“Quero agradecer pelas demonstrações de solidariedade neste momento e tranquilizar a todos quanto ao meu estado de saúde. Passei por cirurgia e estou me recuperando bem”, disse.

Ângelo falou pela primeira vez sobre o ataque, enfatizando que o motivo teria sido "discórdia da atuação à frente da prefeitura".

“Na tarde de ontem (quinta-feira), fui covardemente atacado no centro de Sertânia por alguém que, por discordar de nossa atuação à frente da prefeitura, achou que poderia resolver alguma coisa com violência”, afirmou.

“Não faço política dessa forma; defendo sempre uma política de paz e respeito entre as pessoas. A discordância pode ser nas ideias, e não entre as pessoas. Os discursos de ódio, os desejos de morte e a intolerância pessoal não devem fazer parte de uma política séria”, complementou.

Ainda no vídeo, Ângelo destacou que confia no esclarecimento dos fatos: "O culpado será punido”. O prefeito também aproveitou para informar que voltará ao trabalho em breve.

“Quero dizer que confio que a polícia e a justiça vão esclarecer esse fato, e o culpado será punido. Muito em breve estarei de volta ao trabalho e garanto a todos vocês que vou lutar pelo bem de Sertânia até o último dia da minha vida”, disse.

SOBRINHO DO PREFEITO DÁ OUTRA VERSÃO

Já em entrevista à Rádio Pajeú, o sobrinho do gestor, Paulo Henrique, apontou uma circunstância diferente da estabelecida pelo prefeito sobre o caso. Na entrevista, o sobrinho do prefeito destacou "não fazer correlação com o momento eleitoral do município". Alegando que o suspeito “não gosta de Ângelo”.

"Não temos nenhum tipo de relação com ele. Ele não gosta de Ângelo, nem do grupo político de Ângelo. Não vou cometer a irresponsabilidade de fazer qualquer correlação com o momento eleitoral. A princípio digo que é pessoal, embora ele não vote em nosso grupo há muito tempo”, disse.

POLÍCIA INVESTIGA CRIME

Em nota divulgada na quinta-feira, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio contra o prefeito. Ainda no dia foi iniciada uma ação com o objetivo de prender o suspeito do crime. A iniciativa conta com a participação de policiais militares do BEPI, do 3º Batalhão de Polícia Militar e do serviço de inteligência, além de policiais civis.