Primeiro guia eleitoral no Recife tem críticas ao slogan "meu prefeito", propostas, Bolsonaro e mais; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Começou hoje (30) o guia eleitoral obrigatório em rádio e televisão e os quatro candidatos à Prefeitura do Recife usaram o tempo permitido nesse primeiro momento para se apresentarem e mostrarem as propostas para capital pernambucana.

Gilson Machado (PL)

O primeiro a ser exibido no guia foi o candidato Gilson Machado (PL). Ele aproveitou o tempo (2 minutos e 5 segundos) para se apresentar ao eleitorado usando de tom sereno e apresentando semblante calmo, em casa, destacando ser músico, sanfoneiro, médico veterinário, apaixonado pelos animais, pela cultura e ser próximo na relação com as pessoas.

Mostrou-se inquieto com a atual situação da cidade, dizendo estar descontente e apontou "injustiça". “Nós temos hoje mais de 100 mil pessoas abaixo da linha da pobreza”, afirmou. Citou sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua relação com ele desde os anos 1990. Apesar da menção a Bolsonaro, não houve imagem do ex-presidente no guia, apenas em inserção após a veiculação.

Para finalizar seu tempo, Gilson anunciou e apresentou sua vice, Leninha Dias (PL), e firmou o compromisso de não escondê-la nas eleições, afirmando que Leninha não será sua “peça decorativa”.

O guia de Gilson foi o único entre os quatro candidatos que trouxe imagem e fala de candidato a vice.

Dani Portela (PSOL)

Com o menor tempo de guia, 30 segundos, Dani Portela (PSOL) usou esse tempo para se apresentar brevemente, chamar o eleitorado para conhecê-la nas redes sociais e afirmou querer ser a primeira mulher negra prefeita do Recife.

“Nossa campanha está nas ruas e nas redes. Bora pro celular, me segue no Insta e vamos fazer um Recife com a cara da gente”, disse Dani.

Nas suas redes Dani detalha suas propostas para solucionar decorrências que ocorrem no Grande Recife com vídeos e fotos junto do seu eleitorado.

Daniel Coelho (PSD)



Daniel Coelho (PSD) que tinha o segundo maior tempo entre os candidatos, aproveitou seus 2 minutos e 39 segundos para criticar a gestão do atual prefeito da cidade, João Campos (PSB). Afirmou que as eleições municipais não são sobre João, mas sobre o povo do Recife: “Essa brincadeira de meu prefeito pra cá, meu prefeito pra lá, meu prefeito já almoçou, meu prefeito já jantou, isso é um tapa na cara dos 150 mil recifenses que não têm o que comer nesta cidade”, disparou.

No guia mostra imagens ironizando frases como “Já almoçou hoje meu prefeito? Eu não” e “Já comeu hoje meu prefeito? A gente não” dando o tom a campanha, conforme o candidato Recife é a 2ª capital mais desigual do Brasil com mais de 70 mil moradias faltando na cidade.



Reafirmou seu mote do “Recife sem filtro”, citou a realidade da cidade, com pessoas em situação de rua, e disse não achar normal que, em um bairro com o metro quadrado mais caro da cidade, ainda existam pessoas vivendo debaixo da ponte. Ele ainda trouxe falas e imagens de moradores apontando problemas da cidade.

João Campos (PSB)

Com o maior tempo de guia eleitoral (4 minutos e 45 segundos), o atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), reforçou seu mote de “meu prefeito” e estabeleceu isso como sua maior marca para as eleições, assim como o tom de exaltação das obras da atual gestão, ilustrando com imagens de entregas do mandato.

Em seguida, o guia de João trouxe imagem de discurso do ex-governador Eduardo Campos, com um jovem João ao fundo, seguido de imagens do atual prefeito abraçando pessoas em agendas pela cidade e vistoriando obras, como no destaque ao “João engenheiro”, ao mencionar a construção de pontes na cidade.

Mostrou-se próximo da população recifense, empático e envolvido com a realidade da cidade. “Se não for para colocar o coração em tudo, nem me chame, viu”, afirmou.