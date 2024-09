Tragédia no Morro da Conceição: Santuário é "palanque" tradicional de políticos pernambucanos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com 120 anos de história, a Festa do Morro da Conceição é mais do que um símbolo da fé dos pernambucanos. A celebração na Zona Norte do Recife reúne devotos que cumprem promessas, renovam votos e fazem pedidos para a padroeira afetiva da cidade e já é considerada Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, contribuindo para as tradições cristãs e para o cenário cultural do estado.

O maior evento religioso da cidade mobiliza cerca de um milhão de pessoas todos os anos e é, tradicionalmente, espaço de efervescência política. Políticos pernambucanos expressam devoção à Nossa Senhora da Conceição, encontram os fiéis, testemunham as manifestações de fé do povo e aproveitam a oportunidade para cumprimentar os moradores.

Próximo ao santuário e às escadarias, cartazes e faixas estampam os candidatos ao pleito e buscam uma aproximação com o público. A Festa do Morro tem dez dias de celebração popular com missas e programação artística e faz parte do calendário oficial do Recife.

A Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro teve origem com a comemoração do cinquentenário do Dogma da Imaculada Conceição, instituído pelo Papa Pio IX, em 1854. Em 8 de dezembro de 1904, foi inaugurado o monumento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, pelo então bispo de Olinda, Dom Luiz Raymundo da Silva Britto. A partir desse dia, o Morro da Boa Vista ou Morro dos Oiteiros passou a ser denominado definitivamente como o Morro da Conceição.



ENTENDA TRAGÉDIA DO MORRO

Na tarde desta sexta-feira (30/8), o telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, desabou, deixando dois mortos: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos. Além de 25 feridos.

O incidente ocorreu enquanto acontecia a distribuição de cestas básicas feita mensalmente no espaço.

Diante da tragédia com duas mortes confirmadas, o Prefeito João Campos decretou luto oficial de três dias na cidade.

Ainda não há definição oficial da causa do ocorrido. Contudo, há a hipótese da influência das placas solares recém instaladas no teto do local. O Secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, destaca que é preciso aguardar as averiguações devidas.

Associação que representa a empresa responsável pela instalação se pronunciou por meio de nota, e informou que irá colaborar com o processo investigativo.

A governadora Raquel Lyra chegou ao local pouco depois das 19h e se comprometeu com reestruturação do espaço.

Morro da Conceição: Veja o momento exato em que teto do Santuário desaba