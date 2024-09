Musk repete críticas a Moraes após suspensão e usa decisão para fazer campanha contra Kamala

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), fez mais de uma dezena de publicações em seu perfil na rede social desde a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que ordenou a suspensão da plataforma no Brasil. Neste sábado, 31, Musk chamou Moraes novamente de ditador e disse que a toga usada por ele é apenas um truque para convencer tolos de que ele é um juiz.

O empresário, usando a decisão, também afirmou que a liberdade de expressão nos EUA estará sob ataque, caso Kamala Harris vença a eleição norte-americana e acrescentou que se os democratas chegarem ao poder "a censura é uma certeza".

"Eu sigo dizendo para as pessoas que esse cara @alexandre (usuário do ministro no X) é o ditador do Brasil, não um juiz. Ele só usa isso como uma fantasia. Ele tem supremos poderes executivos, judiciais e legislativos, também conhecido como ditador. A toga que ele usa é para enganar tolos no Ocidente e fazê-los pensar que ele é um juiz", escreveu Musk, ao comentar uma publicação do jornalista Glenn Greenwald.

Moraes ordenou a suspensão do X no Brasil na tarde de sexta-feira, 30, após a plataforma se recusar a nomear um representante legal no País e também se negar a pagar multas aplicadas por ter descumprido ordens judiciais para bloquear perfis e remover conteúdo na plataforma.

O ministro determinou multa diária de R$ 50 mil para quem utilizar VPN para acessar a plataforma. Juristas ouvidos pelo Estadão consideram a sanção exagerada, desproporcional e inexequível, já que um dos princípios da ferramenta é justamente impedir o rastreamento dos usuários na internet.

Musk também publicou, ainda na noite de sexta-feira, que "agora é um bom momento para baixar uma VPN caso você seja bloqueado". A ferramenta permite ocultar o local em que o usuário está acessando a internet e burlar o bloqueio do X.

O dono do X republicou uma mensagem do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), que declarou estar utilizando VPN para acessar o X às 0h54 deste sábado, quando milhares de usuários brasileiros relatavam que não conseguiam mais entrar na rede social.

"O atual governo brasileiro gosta de vestir o manto da democracia livre enquanto esmaga o povo sob suas botas", escreveu Musk ao comentar a publicação de van Hattem.

O empresário ainda fixou em seu perfil uma imagem de um cachorro, identificado com a logomarca do X, cujos testículos estão repousando sobre o rosto de um segundo cachorro, nomeado Alexandre de Voldemort, em referência ao vilão da franquia Harry Potter. "Esse meme nunca fica velho", diz a legenda.

Musk aproveitou a decisão do STF no Brasil para dizer que a liberdade de expressão está sob ataque ao redor do mundo e relacionar o fato à eleição presidencial norte-americana.

Ele comentou no post de um usuário que afirmou que o Ocidente está a três meses de se perder. Kamala Harris e Donald Trump se enfrentarão nas urnas no dia 5 de novembro.

O usuário cita o Canadá, que apresentou uma lei para responsabilizar as plataformas por hospedar conteúdos com discurso de ódio, a França, que prendeu o fundador do Telegram, Pavel Durov, e o Brasil.

"Os ataques à liberdade de expressão neste ano não tem precedentes no século XXI. Vai acontecer na América também se Kamala/Waltz ganharem poder. Apenas ouçam ao que eles têm dito", escreveu Elon Musk.