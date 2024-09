Ao vivo: Rodrigo Pinheiro é o primeiro entrevistado na sabatina da Rádio Jornal Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Rádio Jornal Caruaru inicia, nesta segunda-feira (2), as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Hoje, o entrevistado será o prefeito e candidato à reeleição Rodrigo Pinheiro (PSDB).

Os encontros serão comandados pelo jornalista Sócrates da Silva, com participação da jornalista Izabela Barbosa. Os encontros serão transmitidos simultaneamente nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), ampliando o alcance da informação para todas as regiões do estado.

As sabatinas na cidade seguem até o dia 9, de acordo com o calendário a seguir:

2 de setembro: Rodrigo Pinheiro (PSDB);

3 de setembro: Armandinho (Solidariedade);

4 de setembro: Michele Santos (PSOL);

5 de setembro: José Queiroz (PDT);

6 de setembro: Fernando Rodolfo (PL);

9 de setembro: Maria Santos (UP).