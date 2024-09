'Vamos prosseguir com o armamento da guarda', diz Rodrigo Pinheiro em sabatina na Rádio Jornal Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Rodrigo Pinheiro (PSDB), deu início à rodada de sabatinas na Rádio Jornal Caruaru nesta segunda-feira (2/09). O encontro foi conduzido pelo jornalista Sócrates da Silva e pela jornalista Izabela Barbosa.

Na entrevista, Rodrigo Pinheiro falou sobre a continuidade da sua gestão, o apoio da governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), e propostas em emprego, renda, segurança e investimentos nas Feiras da Sulanca e de Gado.

O candidato também celebrou os resultados da sua gestão. “A gente chega no final desse mandato com mais de 95% do plano de governo de 2020 cumprido”, afirmou.

GOVERNO DO ESTADO

Durante a sabatina, o candidato falou sobre o apoio da Governadora de Pernambuco para a sua gestão. “Temos hoje uma parceria importantíssima com a governadora Raquel Lyra que tem esse compromisso com Caruaru e está comigo junto nessa gestão que vem fazendo a diferença para a população de Caruaru há oito anos”, contou.

Rodrigo Pinheiro também criticou a falta de suporte do governo estadual anterior. “A gente foi negligenciado por muitos anos pelo Governo do Estado e pela Compesa: investimentos na rede de água inexistiam e de saneamento, muito menos. Hoje, 80% dos buracos de Caruaru são de responsabilidade da Compesa”, disse.

EMPREGO E RENDA

Na pauta de emprego e renda, Rodrigo Pinheiro destacou que esse foi o foco das ações da sua gestão. O prefeito afirmou que alcançou recordes na geração de emprego e renda, com novas indústrias e lojas chegando ao município e dando mais segurança para investidores.

Para reforçar seu ponto, Pinheiro citou que, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Caruaru é a segunda melhor cidade para se investir em Pernambuco, perdendo apenas para o Recife.

INFRAESTRUTURA

A respeito da infraestrutura para o município, Rodrigo Pinheiro destacou que mais de 200 ruas foram calçadas nos últimos dois anos, tanto na área urbana quanto rural. O candidato falou sobre obras de calçamento, asfalto e a ponte que liga os bairros de Rendeiras e José Liberato.

“A questão da drenagem era esquecida e só começou a existir a partir da nossa gestão. Esse é o nosso cuidado com o dinheiro público e é dessa forma que a gente vem trabalhando e, nesses últimos anos, tirando muitos caruaruenses da lama e da poeira”, pontuou.

Como melhorar a infraestrutura de Caruaru? Rodrigo Pinheiro diz que cidade foi vítima de negligência de gestões anteriores

SEGURANÇA PÚBLICA

A respeito de segurança pública, o candidato à reeleição declarou ser favorável ao armamento da Guarda Municipal. Ele afirmou que esse processo já está em andamento em sua gestão e que os novos concursos já abrangem este ponto. “Vamos dar prosseguimento ao armamento da Guarda Municipal de Caruaru”, finalizou.

Guarda Municipal armada? Rodrigo Pinheiro se posiciona sobre a proposta

FEIRA DA SULANCA

Intitulada “pulmão econômico da cidade” pelo candidato, a Feira da Sulanca foi um dos pontos abordados durante a sabatina. Perguntado a respeito de suas propostas de investimentos voltados para o espaço em caso de reeleição, Pinheiro afirmou que requalificou o Parque 18 de Maio, onde a feira fica localizada, e tirou comerciantes e compradores “da lama e da poeira”.

O atual prefeito de Caruaru destacou, ainda, o investimento em segurança e o aumento de estacionamentos na Feira da Sulanca, além dos desafios enfrentados pós-pandemia com o aumento das compras online.

Pinheiro também garantiu: a feira vai permanecer no Parque 18 de Maio e um novo pólo têxtil será instalado no terreno em que se cogitou fazer a transferência da tradicional Sulanca.

Transferência ou restruturação? Rodrigo Pinheiro explica qual é a sua proposta para a Feira da Sulanca

FEIRA DE GADO

A respeito da transferência da tradicional Feira de Gado para as margens da BR-104, o candidato do PSDB garantiu que a área da feira vai fazer parte da ampliação do aeroporto do município, que deve ter seu investimento licitado ainda esse ano.

De acordo com o candidato, em primeira reunião para apresentação do projeto com os feirantes, o novo local foi aprovado. “O terreno já é do município em área estratégica aprovada pelos comerciantes e pelas forças de segurança e investimento será do Governo do Estado”, contou.

Confira a íntegra da sabatina com Rodrigo Pinheiro: