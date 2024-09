Ao vivo: Dani Portela é a entrevistada desta terça-feira (3) na sabatina da Rádio Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rádio Jornal continua realizando, até o dia 11 de setembro, as sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife nas Eleições 2024

A candidata Dani Portela (PSOL) é a entrevistada desta terça-feira (3) na série de sabatinas realizadas pela Rádio Jornal com os candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. (Assista acima)

A entrevista começa às 11h, no horário do Debate da Super Manhã, e será conduzida pela apresentadora Natália Ribeiro, com participação do apresentador e colunista do Jornal do Commercio Igor Maciel.

As sabatinas da Rádio Jornal terão duração de uma hora e serão uma oportunidade para os candidatos destrincharem suas propostas de governo à frente da prefeitura da capital pernambucana, respondendo questões sobre segurança, saúde, educação e infraestrutura.

Os encontros serão transmitidos simultaneamente nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ampliando o alcance da informação para todas as regiões do estado.

O calendário de sabatinas da Rádio Jornal segue até o próximo dia 11 de setembro, entrevistando todos os oito candidatos à prefeitura do Recife. Veja o cronograma:

2 de setembro: João Campos (PSB);

3 de setembro: Dani Portela (PSOL);

4 de setembro: Daniel Coelho (PSD);

5 de setembro: Gilson Machado (PL);

6 de setembro: Tecio Teles (Novo);

9 de setembro: Simone Fontana (PSTU);

10 de setembro: Victor Assis (PCO);

11 de setembro: Ludmila Outtes (UP).

Sabatinas em Caruaru

A Rádio Jornal continua, nesta terça-feira (3), as sabatinas com os candidatos à prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Hoje, o entrevistado será o candidato Armandinho (Solidariedade).

Os encontros são comandados pelo jornalista Sócrates da Silva, com participação da jornalista Izabela Barbosa, e também contam com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do SJCC.

As sabatinas na cidade seguem até o dia 9, de acordo com o calendário a seguir:

2 de setembro: Rodrigo Pinheiro (PSDB);

3 de setembro: Armandinho (Solidariedade);

4 de setembro: Michele Santos (PSOL);

5 de setembro: José Queiroz (PDT);

6 de setembro: Fernando Rodolfo (PL);

9 de setembro: Maria Santos (UP).