Aplicativo Pardal registra mais de 2 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular em Pernambuco

Com quase quatro semanas do início da campanha eleitoral, iniciada no dia 16 de agosto, o aplicativo Pardal Móvel em Pernambuco atingiu a marca de 2.170 denúncias de propaganda eleitoral irregular.

Até o domingo (1º), o Recife registrou 371 denúncias, Jaboatão dos Guararapes 172, Paulista 126, Cabo de Santo Agostinho 105 e Goiana com 73.

Pardal Móvel

O Pardal foi criado em 2012, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), e tem como função denunciar propaganda eleitoral irregular na internet e outras formas de propaganda inadequada. A principal novidade para este ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet.

Como denunciar

Para relatar uma denúncia de irregularidade eleitoral, siga o passo a passo:

Faça o download do aplicativo na loja de aplicativo do seu smartphone; Faça seu login com sua conta gov.br Para iniciar a denúncia, clique em "Fazer uma nova denúncia" Em seguida, selecione o tipo de irregularidade e clique em "avançar" Para finalizar, preencha todos os dados solicitados

