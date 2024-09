Tabata Amaral traz João Campos para campanha de São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidata à Prefeitura de São Paulo divulgou vídeo que detalha início do relacionamento com o atual prefeito e candidato à reeleição no Recife

Candidatos às prefeituras de São Paulo e Recife, respectivamente, Tabata Amaral (PSB) e João Campos (PSB) protagonizaram vídeo publicado pela deputada federal, nesta terça-feira (3).

O vídeo é parte de uma websérie da deputada federal e candidata a prefeita de São Paulo. Tabata detalha o início da relação dos dois, que se aproximaram em 2019, na Câmara dos Deputados, durante a Comissão Externa de Fiscalização do Ministério da Educação, à época comandado por Ricardo Vélez Rodríguez, no governo Bolsonaro.

“Eu e o João não nos conhecemos numa festa, nem na balada, nem no aplicativo. A gente não se apaixonou de cara. A gente teve que trabalhar lado a lado por muitos meses, até que a gente descobrisse esse amor que tinha um pelo outro”, disse.

Em um dos trechos do vídeo, Tabata e João contam suas versões do início do relacionamento, com a paulista destacando que o recifense se declarou para ela "do nada".

"Você virou para mim do nada e se declarou para mim. Do nada, completamente inesperado", revelou.

João, por sua vez, contou a sua versão do início do namoro.

"E em uma das noites de Brasília, ela, depois de um dia cheio de coisas, foi conversar e eu disse ‘rapaz, ela tá olhando diferente para mim, acho que ela tá querendo alguma coisa’, aí a gente foi conversar e ela me deu um beijo e depois eu fiz uma declaração, para ser elegante", contou.

"Vocês tem a versão dela e a minha, podem somar aí e tirar uma média que acho que dá pra chegar em uma história razoável", complementou.