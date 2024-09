"Tudo que eu falei ele me colocou na Justiça" dispara Daniel Coelho contra João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Daniel Coelho (PSD) candidato à Prefeitura do Recife criticou o atual prefeito João Campos (PSB) durante a sabatina na Rádio Jornal. Fez duras críticas às atitudes do pessebista, afirmando que João colocou ele 11 vezes na justiça e que ele parece estar desesperado.





“Da semana passada pra cá, tudo que eu falei, ele me colocou na Justiça. Ele me acionou 11 vezes na Justiça, perdendo praticamente tudo. Mas há um desespero; ele não está acostumado com a crítica, não está acostumado com o contraponto”, criticou Daniel.



“A eleição é sobre 150 mil pessoas que não têm o que comer hoje à noite. A eleição é sobre o Recife ter se tornado, nos 12 anos de João Campos, Geraldo Júlio e do PSB, a segunda capital mais desigual do Brasil”, completou.

Daniel Coelho (PSD), candidato à Prefeitura do Recife, participa de sabatina

EMBED:



Na última semana, a campanha do prefeito e candidato à reeleição no Recife, João Campos (PSB), ingressou com uma ação na Justiça Eleitoral e conseguiu suspender uma propaganda do adversário Daniel Coelho (PSD), alegando que seu guia na TV e no rádio desrespeitou as normas eleitorais.



“Ele diz que estou tentando criar confusão mental nas pessoas, ao conectar os problemas de situação de rua e os problemas de habitação ao prefeito”, disse Daniel.