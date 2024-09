Rodrigo Pinheiro falta ao primeiro debate com os candidatos a prefeito de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro debate entre os candidatos ao cargo de prefeito de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi realizado nesta quarta-feira (4) pela Rádio Liberdade. O encontro não contou com a presença do prefeito e candidato Rodrigo Pinheiro (PSDB). A presença dele já era uma incerteza, e a ausência foi confirmada logo no início do programa, quando foi anunciado que o tucano não compareceria.

Os demais candidatos convidados, Armandinho (SD), Fernando Rodolfo (PL), Michelle Santos (PSOL) e Zé Queiroz (PDT), estavam presentes. Foram chamados aqueles que tinham representação mínima no Congresso. O debate durou três horas e foi dividido em cinco blocos, com temas livres e sorteados. Os candidatos que iriam perguntar também foram definidos por sorteio.

Sobre educação, Zé Queiroz defendeu que, durante seu governo, respeitou as demandas dos professores e manteve diálogo com a classe. Ele afirmou que todas as crianças de até cinco anos devem ter acesso à creche e mencionou a necessidade de revisar os currículos dos alunos que abandonam a escola, identificando os problemas e buscando soluções.

Armandinho, por sua vez, destacou, na área de mobilidade, a proposta de criar um plano viário com o apoio das universidades para realizar pesquisas sobre o trânsito. Ele propôs a criação de estacionamentos verticais, a construção de dois viadutos sobre a Feira de Caruaru, a descentralização da gestão com a criação de quatro subprefeituras e quatro centros administrativos nas áreas rurais. Por fim, sugeriu o reordenamento da zona azul e o fim da “indústria da multa”.

O candidato do Partido Liberal, Fernando Rodolfo, prometeu, na área da saúde, estender o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) até as 22h e ampliar o número dessas unidades. Ele criticou a gestão do ex-prefeito Zé Queiroz, afirmando que “falar sobre saúde é falar sobre um tema muito mais amplo”. Disse ainda que, se eleito, planeja criar um centro de diagnóstico municipal e propôs a criação de duas UPAs: uma de especialidades e outra para atendimento infantil.

Na questão da Feira da Sulanca, a candidata do PSOL, Michelle Santos, sugeriu diálogos com os feirantes e a população para discutir problemas e soluções para a feira. Michelle mencionou a descentralização como uma forma de encontrar soluções que evitem a concentração em algo que, segundo ela, “não funciona mais atualmente”. Concluiu dizendo que não fala em tirar a feira do local, mas em repensar a dinâmica.

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Caruaru na TV Jornal acontecerá às 9h, e o da Rádio Jornal às 18h30, ambos no dia 2 de outubro.