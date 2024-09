Datafolha em BH: Tramonte mantém liderança e quatro candidatos disputam segundo lugar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (5), revela que o Deputado estadual, Mauro Tramonte (Republicanos), é o candidato à frente nas intenções de voto para prefeito de Belo Horizonte, com 29%.

Ele é seguido pelo prefeito Fuad Noman (PSD), com 14%, Bruno Engler (PL), com 13%, Duda Salabert (PDT), com 12%, e Rogerio Correia (PT), com 8%. Os quatros brigam pela segunda colocação. Veja, detalhadamente, abaixo:

Mauro Tramonte (Republicanos): 29% (Pesquisa de agosto: 27%)



Fuad Noman (PSD): 14% (Pesquisa de agosto: 10%)



Bruno Engler (PL): 13% (Pesquisa de agosto: 10%)



Duda Salabert (PDT): 12% (Pesquisa de agosto: 10%)



Rogerio Correia (PT): 8% (Pesquisa de agosto: 7%)



Carlos Viana (Podemos): 5% (Pesquisa de agosto: 12%)



Gabriel (MDB): 2% (Pesquisa de agosto: 3%)



Lourdes Francisco (PCO): 0% (Pesquisa de agosto: 0%)



Wanderson Rocha (PSTU): 0% (Pesquisa de agosto: 1%)



Indira Xavier (UP): 0% (Pesquisa de agosto: 0%)



Em branco/nulo/nenhum: 8% (Pesquisa de agosto: 10%)



Não sabe: 8% (Pesquisa de agosto: 9%)

Pesquisa espontânea



Já a pesquisa espontânea mostra que 48% dos entrevistados ainda estão indecisos sobre em quem votar. Veja abaixo:

Mauro Tramonte (Republicanos): 15% (Pesquisa de agosto: 8%)



Bruno Engler (PL): 8% (Pesquisa de agosto: 5%)



Fuad Noman (PSD): 7% (Pesquisa de agosto: 4%)



Duda Salabert (PDT): 6% (Pesquisa de agosto: 4%)



Rogerio Correia (PT): 5% (Pesquisa de agosto: 4%)



No atual: 2% (Pesquisa de agosto: 1%)



Gabriel (MDB): 1% (Pesquisa de agosto: 1%)



Outras respostas: 4% (Pesquisa de agosto: 3%)



Em branco/nulo/nenhum: 5% (Pesquisa de agosto: 6%)



Não sabe: 48% (Pesquisa de agosto: 64%)



Rejeição dos candidatos

Já quando perguntados em qual candidato não votariam de jeito nenhum, a lista de resposta ficou liderada pelo candidato do Partido Liberal, Bruno Engler.

Bruno Engler (PL): 26% (Pesquisa de agosto: 20%)



Duda Salabert (PDT): 24% (Pesquisa de agosto: 27%)



Carlos Viana (Podemos): 18% (Pesquisa de agosto: 20%)



Gabriel (MDB): 18% (Pesquisa de agosto: 20%)



Rogerio Correia (PT): 17% (Pesquisa de agosto: 18%)



Fuad Noman (PSD): 16% (Pesquisa de agosto: 18%)



Indira Xavier (UP): 16% (Pesquisa de agosto: 16%)



Wanderson Rocha (PSTU): 15% (Pesquisa de agosto: 14%)



Lourdes Francisco (PCO): 14% (Pesquisa de agosto: 14%)



Mauro Tramonte (Republicanos): 13% (Pesquisa de agosto: 18%)



Votaria em qualquer um/ não rejeita nenhum: 4% (Pesquisa de agosto: 6%)



Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 4% (Pesquisa de agosto: 4%)



Não sabe: 14% (Pesquisa de agosto: 12%)

O levantamento, solicitado pela Folha e TV Globo, foi conduzido presencialmente em Belo Horizonte nos dias 3 e 4 de setembro, com 910 entrevistados de 16 anos ou mais.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-02912/2024 e possui margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

ELEIÇÕES 2024: Confira novas restrições do CALENDÁRIO ELEITORAL