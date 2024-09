João Campos promete expansão de equipamentos de esportes, saúde e lazer no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) participou de agenda no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife, na manhã desta quinta-feira (5), onde realizou caminhada com apoiadores pelo bairro. Na ocasião, João prometeu ampliação dos equipamentos públicos e serviços de esporte, saúde e lazer na cidade.

João destacou a necessidade de expansão de unidades dos programas Academia Cidade e Academia Recife, além do programa Gramadão.

“É um momento onde a gente deve fortalecer a atividade esportiva, não só nos espaços específicos, mas na cidade como um todo”, declarou João Campos.



Ainda dentro da proposta de ampliação de serviços de esporte, saúde e lazer no Recife, João Campos destacou a continuidade do Corredor Recife de Turismo e Lazer e da Ciclofaixa de Turismo e Lazer.

“A gente vai dar continuidade à faixa de corrida, aos sábados, e à de bicicleta, aos domingos, para estimular a atividade física das pessoas de forma ativa. Todo mundo fazendo exercício, inclusive o prefeito candidato também”, disse.

Após a agenda no Jiquiá, João participou de panfletagem no Mercado da Boa Vista, área central da cidade.

'POLÍTICA PARA TRABALHAR'

Na noite desta quinta-feira (5), o prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), participou da inauguração do comitê do candidato a vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos), no bairro do Pina. Na ocasião, João foi recebido com festa por militantes e apoiadores, e reafirmou seu compromisso em fazer mais pelo Recife.

"Nós escolhemos o caminho do trabalho, da seriedade e do fazer. Nós escolhemos o lado de juntar as pessoas e não de dividir, em torno de um objetivo de fazer obras, investimentos e fazer o Recife avançar. É assim que eu trabalho e é assim que a política tem que ser. A gente tem que botar a política para trabalhar para quem mais precisa", destacou João Campos.

"A gente chega com a convicção de que fizemos muito, mas quero ser prefeito para fazer o que ainda não foi feito e fazer mais do que está dando certo na nossa cidade", continuou. João ainda aproveitou para fazer um balanço das realizações da gestão no Pina, como o Compaz Leda Alves, unidades de saúde, habitacional Encanta Moça e a biblioteca na antiga passarela.

Agenda do candidato João Campos para a sexta-feira (6)

O candidato do PSB tem duas agendas marcadas para esta sexta-feira. Por volta das 8h30, João Campos realiza visita no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. À noite, por volta das 19h, João participa de uma caminhada da Frente Popular do Recife no bairro de Roda de Fogo.