Rádio Jornal Caruaru sabatina José Queiroz nesta quinta-feira (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato à prefeitura de Caruaru José Queiroz (PDT) será sabatinado pela Rádio Jornal Caruaru nesta quinta-feira (5). A entrevista começa às 11h e terá uma hora de duração, com apresentação de Sócrates da Silva e participação da jornalista Izabela Barbosa.

Zé Queiroz, como é conhecido, tem 82 anos, é bacharel em Direito e já foi prefeito de Caruaru por quatro mandatos, de 1983 a 1988, 1993 a 1996 e de 2009 a 2016. Com mais de 35 anos de carreira política, iniciou a trajetória no MDB e depois migrou para o PDT, de onde nunca mais se desfiliou.

A sabatina da Rádio Jornal terá transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do SJCC e poderá ser assistida de qualquer lugar do estado.

O encontro é uma oportunidade para os candidatos detalharem suas propostas à frente do governo, destacando questões como segurança, educação, saúde e infraestrutura.

SABATINA COM CANDIDATA DO UP

Além de Zé Queiroz, a Rádio Jornal Caruaru já entrevistou os candidatos Rodrigo Pinheiro (PSDB), Armandinho (Solidariedade) e Maria Santos (UP). Em sua entrevista, Maria disse querer ser prefeita de Caruaru pelo fato "das mesmas famílias e grupos políticos ocuparem o poder por muitos anos" e "não darem perspectiva melhor à população". Entre as suas propostas, está um plebiscito sobre a localização da Feira de Caruaru. "Como iremos debater a estrutura da feira sem conversar com quem vive nela?", destacou, enfatizando a possibilidade de criação de 'conselhos populares nos bairros'. A candidata também defendeu mudanças no São João da cidade, com maior representatividade da cultura popular.

Os outros dois candidatos serão sabatinados até o próximo dia 9, de acordo com o calendário a seguir:

5 de setembro: José Queiroz (PDT);

6 de setembro: Fernando Rodolfo (PL);

9 de setembro: Michele Santos (PSOL).