"Retrocesso jamais. A gente só pode seguir em frente" diz Raquel em Caruaru ao lado de Rodrigo, em grande caminhada

Na noite desta quinta-feira (5), a Casa 45, em Caruaru, foi palco de um encontro político que reuniu o prefeito e candidato à reeleição Rodrigo Pinheiro (PSDB), sua vice Dayse Silva (PSDB), e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). O evento contou com a presença de milhares de apoiadores, amigos e militantes. Em clima de festa, as lideranças chamaram a militância às ruas para garantir a continuidade do trabalho iniciado nos últimos anos.

Durante seu discurso, Rodrigo Pinheiro destacou a importância de manter a parceria entre Caruaru e o Governo do Estado, lembrando os tempos difíceis em que a cidade não recebia a devida atenção. “Hoje, temos a oportunidade de continuar avançando com políticas públicas sérias e obras importantes que já foram anunciadas pela nossa governadora”, afirmou o prefeito. Ele ressaltou o compromisso de sua gestão com a transparência e o diálogo, mencionando que quase 100% das promessas do plano de governo de 2020 foram cumpridas.

Raquel Lyra, em sua fala, reforçou a importância de trabalhar com verdade e transparência, afirmando que seu governo sempre esteve ao lado do povo. “Nós estamos aqui para ser instrumentos de mudança, não pelo poder, mas para fazer de Caruaru um lugar melhor para viver”, declarou a governadora. Ela ressaltou a trajetória política que ambos compartilham, desde os tempos em que apenas alguns poucos acreditavam na força do projeto. “Retrocesso jamais, a gente só pode seguir em frente”, enfatizou Raquel, ao convocar a militância a se engajar ainda mais na campanha.

O encontro também serviu como um marco para renovar a confiança na gestão de Rodrigo Pinheiro e reforçar o compromisso com o futuro de Caruaru. A dupla chamou a militância às ruas, reafirmando que a cidade deve seguir no caminho do progresso, sem olhar para o passado. “A parceria com Raquel tem muito a oferecer para o futuro. Todos sabem que o retrocesso ninguém quer. O presente é o nosso compromisso e o futuro é a nossa missão”, concluiu Rodrigo, sob aplausos do público presente.