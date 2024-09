Tecio Teles promete criar Academia da Guarda Municipal e mudar a CTTU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em sabatina à Rádio Jornal, candidato do Partido Novo à prefeitura do Recife fez várias críticas ao atual prefeito João Campos (PSB)

Tecio Teles (Partido Novo) foi o candidato à prefeitura do Recife sabatinado na Rádio Jornal nesta sexta-feira (6). Durante a sabatina, ele afirmou que pretende criar uma Academia da Guarda Municipal para capacitar e contratar novos agentes, e prometeu mudanças no nome e nas atribuições da Autarquia de Trânsito e Transporte, a CTTU.

Ele iniciou a conversa criticando o prefeito João Campos e antigas gestões do PSB sobre o armamento da guarda.

"Fui o primeiro candidato que defendeu a temática de armar a guarda. Engraçado, a gente vê o atual prefeito agora dizendo que vai armar a guarda, quando a sua própria gestão, em 2015, foi a responsável por desarmar a guarda municipal", disparou contra João Campos.

"Quando eu falo das atribuições, o guarda municipal vai ter mais o papel de proteger o cidadão. A gente tem uma definição legal que, além do patrimônio, possa atuar protegendo o cidadão. A gente vai criar a Academia da Guarda Municipal para capacitar os atuais e contratar novos guardas. Imagine agora, no pé de cada ponte do Recife Antigo, você ter uma viatura da Guarda com dois guardas armados e giroflex ligado. Você inibe o crime de menor potencial ofensivo, o furto, o roubo", propôs o candidato.

Redução de custos na prefeitura

Tecio Teles também detalhou uma das propostas previstas no seu plano de governo, de reduzir os gastos da prefeitura. Mais uma vez, ele atacou o prefeito João Campos, dessa vez em relação ao orçamento destinado à publicidade.

"De cara, vamos organizar a prefeitura. Imagina como não deve estar aí com 24 anos de gestão do PT e PSB. A gente tem secretário de Petrolina sendo secretário na cidade do Recife. Vamos reduzir e analisar todos os contratos administrativos. Tivemos de 2022 a 2024 uma série de leis que criaram cargos comissionados para absorver apadrinhados políticos que saíram do governo de Pernambuco, a gente tem uma prefeitura inchada e ineficiente", disse.

"Hoje a gente tem na prefeitura do Recife nos últimos 4 anos mais de R$ 200 milhões de reais investidos em publicidade, isso não vai acontecer no meu governo. A gente ter R$ 200 milhões em publicidade e R$ 70 milhões gastos em calçadas, são dados divulgados pela prefeitura", acrescentou.

O candidato também afirmou que pretende estipular o número máximo de 15 secretarias municipais, caso eleito, em contrapartida às atuais 19 da gestão atual.

Moradia

Tecio Teles também entrou na polêmica que envolve o déficit habitacional do Recife. Segundo ele, a prefeitura alterou os números no período eleitoral, corroborando o que foi dito por outros opositores da gestão atual.

"Engraçado que só atualizam os dados agora na eleição, porque eu também estava me baseando em 71 mil, porque era o que tinha publicado de maneira oficial. Quando chega a eleição traz um dado novo. O que é interessante dizer é que não foi construído. Foram construídas 1.27 unidades habitacionais na gestão atual. Não avançou no tema habitação", disparou.

Ele prosseguiu afirmando enxergar o Centro do Recife como solução para vários problemas da cidade, incluindo a questão das moradias. Segundo ele, é possível investir em habitacionais de baixo custo na região central da cidade para levar cidadãos de outras regiões para o centro.

"As pessoas querem investir, mas não só da forma que está colocada, com retrofit. A gente precisa investir em novas moradias, avançar isso dentro do plano diretor. Da Agamenon para dentro, ali no bairro de Santo Antônio, São José, Cabanga, Boa Vista, dá pra levar gente para morar no centro do Recife, com moradias de baixo custo, que as pessoas possam fazer a progressão de moradia", detalhou.

"As pessoas podem perguntar 'Tecio, de onde você vai tirar o dinheiro para isso?' Redirecionando a prioridade do orçamento. Só de publicidade e calçada foram quase R$ 300 milhões. Com isso daria para construir em torno de 3500 habitacionais, já é mais habitacional do que foi entregue nesses 4 anos", afirmou.

Trânsito

O candidato do Partido Novo também detalhou suas propostas para o trânsito do Recife. Ele afirmou que a atual Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) vai se transformar na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), num modelo semelhante ao já existente em São Paulo.

"A CTTU vai incorporar a companhia e vai pensar e gerir o trânsito. O nome vai ser esse, Companhia de Engenharia de Tráfego. Vai mudar as atribuições, além de punir, vai planejar e cuidar do transito da cidade do Recife 24 horas por dia, a mesma coisa que faz a CETi em São Paulo", contou.

Ele também criticou a criação de ciclofaixas e ciclovias no Recife, afirmando que foram desenvolvidas de forma desordenada. Na visão de Tecio, muitos desses equipamentos não beneficiam os cidadãos.

"A gente tem um excesso de criação de ciclovias e ciclofaixas que são feitas de maneira sem pensar, com fácil discurso de 'estamos investindo em mobilidade". O que foi feito na Agamenon, acabaram com a Agamenon. De 8h às 18h você não vê uma bicicleta passando ali. Rua do Futuro acabaram também. Tem uma série de lugares que colocaram ciclovias e ciclofaixas apenas para gerar um número para ser bonito na propaganda, mas que não atende nem quem anda de bicicleta nem quem anda de carro", disse.

Questionado se ele pretende tirar ciclovias das ruas, ele confirmou: "em alguns lugares, sim, em outros a gente tem que colocar. Por exemplo, Avenida 21 de Abril, na Mustardinha para San Martin, tem que ter uma ciclofaixa, você tem um público ali que se desloca de bicicleta", apontou.

Mudanças na Zona Azul

Técio também defende que a Zona Azul seja alterada no Centro do Recife. O projeto dele prevê pagamento da tarifa somente após duas horas de permanência no local. Segundo o candidato, os flanelinhas do centro também vão passar por um processo de mudança, caso eleito.

"A gente vive para pagar imposto no Brasil e você tem uma sensação de, quando está no centro do Recife para estacionar, você fica preocupado com uma tensão 'será que pode ou não pode', não sabe comprar o Zona Azul", falou.

"Quando eu digo que vamos acabar com o Zona Azul, as primeiras duas horas serão livres. Será cobrado a partir da terceira hora. Você que, muitas vezes, tem algo rápido para resolver no centro da cidade, aquelas primeiras duas horas você não vai precisar pagar. Com isso a gente aumenta a rotatividade", explicou o candidato.

"Com relação aos flanelinhas, vamos fazer um trabalho de capacitar, pegar quem de fato está ali há muito tempo, fazer um credenciamento junto à prefeitura e torná-los de alguma forma parte da solução. Não todos os flanelinhas, a gente vai fazer um sistema de permissionário em que ele vai poder vender o cartão do zona sul para aquelas pessoas que não tem o aplicativo", apontou Tecio Teles.