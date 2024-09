Nikolas Ferreira diz que Lira terá de pautar anistia do 8/1 se quiser apoio na sucessão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi dada em ato contrário ao ministro do STF Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste sábado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), terá de pôr em pauta o projeto que anistia os presos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 se quiser o apoio da direita ao seu candidato na sucessão da chefia da Casa.

"Se o presidente Lira deseja ter os votos da direita para o seu candidato à presidência da Câmara, que paute ainda este ano a anistia para os presos políticos", disse Nikolas, em um ato contrário ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste sábado, 7 de setembro.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, presidida pelo PL, deve discutir na próxima terça-feira, 10, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que anistia os condenados nos atos golpistas.

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de vários senadores da direita, Nikolas Ferreira também chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de "covarde" porque o senador já disse que não vai pautar um pedido de impeachment de Moraes.

"Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde", disse o deputado em discurso no trio elétrico no ato. Pacheco já afirmou que pressões para levar esse projeto à votação não surtirão efeito.