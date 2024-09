Dani Portela destaca projetos para mulheres em agenda na Zona Norte do Recife neste domingo (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste domingo (8/9), a candidata à prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL), se dedicou a uma caminhada pelo bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Durante o percurso, ela cumprimentou moradores e participou de uma roda de diálogo para tirar dúvidas dos eleitores e apresentar suas propostas de governo para a capital pernambucana.

A candidata destacou seus projetos para as mulheres como a criação de equipamentos com equipes multidisciplinares, que ofereçam atendimento psicossocial e jurídico, além de ampliar as ações de enfrentamento para mulheres vítimas de violência.

“Recife precisa de uma gestão que considere as questões levantadas pelas mulheres, não como um aspecto secundário, mas como um ponto central na criação e execução de todas as políticas públicas municipais”, pontuou.

Dani falou sobre a população recifense ser composta majoritariamente por mulheres e que, apesar de serem a maioria, a cidade nunca teve uma prefeita mulher. A candidata também prometeu priorizar mulheres, especialmente negras, no acesso a programas de habitação, trabalho, emprego e renda e de acesso ao ensino superior.



Em vídeo, Dani Portela (PSOL) diz por que quer governar o Recife