Após ter guia suspenso, Gilson Machado desafia João Campos para debate sobre creches

Candidato do PL enviou ofícios à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros cobrando investigações sobre supostas irregularidades nas creches do Recife

Depois de ter o guia eleitoral em rádio e TV suspenso por 24 horas, por determinação da Justiça Eleitoral, o candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) desafiou o prefeito João Campos para um debate sobre as creches municipais da capital.

"Vamos fazer o seguinte, João Campos, lá no Jiquiá, no Centro de Progressão Nossa Senhora das Graças debater comigo o que está acontecendo? O povo do Recife precisa saber. Não é calando os outros que tu vai conseguir não, cara. Isso só faz o povo ter mais curiosidade da realidade que acontece, visse? Avisa a teu marqueteiro isso aí", desafiou o candidato do PL.

As propagandas de Gilson Machado estão suspensas desde o último domingo (8), após a Frente Popular do Recife conseguir mais uma vitória judicial proibindo a exibição de denúncias sobre supostas irregularidades nas creches. Em decisões anteriores, a Justiça concluiu que os dados apresentados pela chapa do PL não são suficientes comprovar a acusação.

"João Campos, tu acha que tu vai tapar o sol com a peneira nesse episódio das creches? Vocês hoje conseguiram. Vocês sabem como conseguiram calar o meu programa eleitoral. Mas eu não me calo, não vou me calar, porque quem não deve não teme", disse Gilson em vídeo.

"Se eu devesse alguma coisa eu não ia para o Ministério Público, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, TCU e não ia para Justiça Eleitoral. Porque quem tá inventando fake news jamais iria procurar esses órgãos", acrescentou o candidato.

No pedido à Justiça Eleitoral, a chapa de João Campos argumentou que, apesar de decisões anteriores já terem proibido a veiculação de conteúdos inverídicos sobre a gestão da rede de creches do Recife, Gilson “faz uso de sutis mudanças e junção de recortes para disseminar informação falsa” na propaganda eleitoral.

Para a Justiça, Gilson "permanece veiculando propagandas com o mesmo tema”, apesar das medidas judiciais já adotadas, e terá seu guia eleitoral e inserções suspensos temporariamente em rádio e TV.

Na decisão, a juíza pontua que “Caso seja produzida outra mídia com a mesma temática, o candidato representado não pode criar subterfúgios para continuar descumprindo a presente decisão judicial”.

No espaço que seria destinado às peças publicitárias da campanha do PL, estão sendo veiculadas mensagens institucionais da Justiça Eleitoral e um texto informando sobre a aplicação da penalidade a Gilson Machado.

Gilson pediu investigação à Polícia

Na última semana, Gilson Machado enviou ofícios à Polícia Civil de Pernambuco e ao Corpo de Bombeiros denunciando as supostas irregularidades encontradas em creches municipais administradas pela prefeitura da cidade.

De acordo com a denúncia, 36 creches geridas pela secretaria municipal de Educação, em parceria público-privada, estão funcionando sem comprovação de Atestado de Verificação do Corpo de Bombeiros (AVCB). Segundo o candidato, outras 10 unidades sequer teriam feito pedido no sistema público de solicitação desse mesmo alvará.

As peças apresentadas por Gilson afirmam que “várias creches” constam com alvarás emitidos nos dias 3 e 4 de setembro de 2024, após a denúncia ter sido noticiada na imprensa. Os documentos pedem que “sejam tomadas medidas imediatas para evitar uma possível tragédia, relacionadas aos funcionários que ali laboram e principalmente as crianças que ali frequentam”.

Os ofícios são datados de 4 de setembro e foram encaminhados ao Chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha Leite, e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, coronel BM Francisco de Assis Cantarelli.

Os dois documentos são praticamente iguais. A diferença é que a chapa de Gilson pede que a Polícia Civil instaure inquérito para apurar a denúncia, e ao Corpo de Bombeiros que interdite as creches citadas.

Ao Jornal do Commercio, a delegacia-geral da Polícia Civil de Pernambuco confirmou o recebimento o ofício e informou que "está tomando as devidas providências". O Corpo de Bombeiros não retornou ao contato do JC até a publicação desta matéria.

O que diz o prefeito

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), em sabatina à Rádio Jornal na segunda-feira (2), afirmou que o modelo adotado nas creches municipais é regulamentado pelo Ministério da Educação e que as unidades escolhidas passam por um rigoroso processo de credenciamento.

João Campos também disse que há cinco processos de descredenciamento de entidades que não se adequaram ao modelo. Ele não detalhou quais são essas unidades nem quais foram os critérios levados em consideração para determinar os descredenciamentos.

"São mais de 10 etapas técnicas que a entidade precisa fazer para poder ser habilitada. Qualquer tipo de não cumprimento de exigência, a prefeitura pode e deve e descredenciar. Temos hoje cinco processos de descredenciamento de creches que não se adequam ao modelo", afirmou João Campos.

"São 10 passos e existe uma comissão de habilitação e outra de fiscalização para cobrar com todo o rigor", disse o prefeito.

Após o recebimento das denúncias, João Campos acionou a Justiça Eleitoral e conseguiu suspender os guias eleitorais de Gilson Machado que continham as acusações.