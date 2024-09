Em sabatina à Rádio Jornal, Simone Fontana fala em desapropriar prédios de luxo e acabar com terceirizações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata do PSTU à prefeitura do Recife reforçou projeto para "autodefesa" da população, mas não detalhou como seria a iniciativa

A Rádio Jornal sabatinou a candidata à prefeitura do Recife Simone Fontana (PSTU) nesta segunda-feira (9). Durante uma hora de entrevista, a postulante falou sobre liberar a "autodefesa" para a população, desapropriar prédios de luxo e acabar com as terceirizações para contratar esses profissionais no quadro municipal.

Ela iniciou a conversa atacando o prefeito João Campos (PSB), afirmando que o partido do gestor não é socialista como o seu PSTU. "Deveriam confiscar essa letra do partido do prefeito. O PSB não é socialista em nada, porque não há nada socializado nessa cidade", afirmou.

Em seguida, ela contou que as terceirizações dos profissionais tiram dinheiro da prefeitura, e que pretende encerrar esse método de trabalho, realocando esses profissionais em contratos temporários, até que eles sejam aprovados em concurso público.

"As terceirizações tiram dinheiro da prefeitura. Eu trabalhei em escola pública por 25 anos. Quando entrei na rede municipal, todos os funcionários eram da escola, o vigia, a merendeira, os professores. Quando eu saí, a merenda tinha sido terceirizada, o serviço de limpeza foi terceirizado. E o dinheiro que é dado para essa terceirizações?", questionou.

"A gente começa [a mudança] com um modelo em que a prefeitura aporta esses trabalhadores, para não ficarem desempregados, e depois vai fazendo concurso público. Contratos temporários até incorporá-los. Eles já têm vários anos dedicados ao serviço público, então entendo que eles têm capacidade para assumir", detalhou a candidata.

Alagamentos e habitação



Sobre os alagamentos, ela afirmou que o desassoreamento dos rios seria suficiente para acabar com o problema na capital. "Dragar os rios, drenar, fazer saneamento básico. A gente visitou o bairro do Jiquiá e viu que tem moradias na beira do rio, sufocando o rio, e quando há cheias a água entra. Mas primeiro vamos garantir uma moradia digna e dragar o rio.", afirmou.

A candidata também criticou a gestão João Campos em relação à polêmica do déficit habitacional. Ela afirmou que pretende desapropriar prédios de luxo para fazer moradias populares.



"O prefeito falar que não é 75 mil [o déficit habitacional] e dizer que é 50 mil... nos últimos anos ele não garantiu moradia para o povo. O programa de aluguel assistido é para manter as pessoas no aluguel, isso é um absurdo. O déficit ainda é muito alto, inclusive coloca moradias sem dignidade, precárias", relatou Simone Fontana.

"A gente quer fazer um plano de obras públicas por meio de construção de moradias. Existem muitos imóveis desocupados, então esses grandes imóveis de luxo desocupados para a gente construir e dar moradia para o povo morar, desapropriar esses imóveis. Vamos criar leis municipais para desapropriação. Os imóveis que não têm função social passarão a ter terão função social, de acordo com a necessidade que o povo tem, que é morar", afirmou.

Para melhorar o trânsito, a candidata afirmou que pretende estatizar o transporte público e comprar novos ônibus com o orçamento da prefeitura.

Orçamento participativo

Simone Fontana também afirmou que pretende colocar o orçamento da prefeitura à disposição da população, para que os recifenses decidam como todos os recursos deverão ser usados.

"O orçamento tem que estar à disposição da população, por isso defendemos os conselhos populares. Eles vão decidir sobre o orçamento da cidade. Aquela ponte do Monteiro, por exemplo, a população queria a construção daquela ponte? A população foi consultada? Não foi. Foi feito contra a vontade da população. Enquanto a decisão tiver na Câmara de Vereadores e nos bilionários, vamos ter escola sucateada, professor desempregado", disse.

Segurança

Questionada sobre o que seria a "autodefesa" da população em relação à segurança pública, presente em seu plano de governo, a candidata do PSTU não detalhou como seria o projeto.

"Quem gosta de arma é a burguesia, as grandes potências mundiais. Eu nem de arma gosto, mas esse povo é que tá massacrando os palestinos em Gaza, os ucranianos, os yanomami. A gente defende sim o direito de autodefesa da população de forma organizada. É a população de forma organizada a ter direito de se defender das balas que estão aí todo dia", disse.

Os apresentadores reforçaram a pergunta, mas Simone seguiu sem detalhar como seria feita essa "autodefesa", afirmando apenas que esse formato seria feito por meio de conselhos junto à população.

"Através dos conselhos populares, iriam eleger e assim garantir a autodefesa", concluiu Simone Fontana, afirmando ser contrária ao armamento da Guarda Municipal. "É um passo para militarizar a guarda e sou contra. A gente defende a desmilitarização da polícia", finalizou.

A candidata à Prefeitura de Caruaru, Michelle Santos (PSOL), foi a sabatinada da Rádio Jornal Caruaru nesta segunda-feira (9/9). O encontro foi comandado pelo jornalista Sócrates da Silva, com participação da jornalista Izabela Barbosa.

Durante a entrevista, a postulante à prefeitura destacou a participação popular durante sua gestão, se eleita, e seus projetos para a Feira da Sulanca, transporte de Caruaru e limpeza urbana. Santos denunciou a falta de infraestrutura das feiras do município, com esgoto a céu aberto e buracos, e a falta de condições de trabalho dos trabalhadores da limpeza urbana. De acordo com ela, eles estão em “situações de extrema vulnerabilidade e descaso do poder público”.

Michelle Santos pontuou que a habitação vai ser uma prioridade durante seu governo, a partir de iniciativas como regulação fundiária e mapeamento do déficit habitacional.

A candidata falou, ainda, sobre a necessidade de mudança em Caruaru e apontou: “Não dá mais para a gente ter uma cidade que está abandonada e jogada às traças para alimentar um modelo de política e concentração de poder que está há 70 anos aí”.

