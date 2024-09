Justiça Eleitoral concede direito de resposta a João Campos contra Gilson Machado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) conquistou nova vitória na Justiça Eleitoral contra Gilson Machado (PL). Em decisão divulgada na tarde desta segunda-feira (9), pela 4ª Zona Eleitoral do Recife, foi concedida a Frente Popular do Recife um direito de resposta dentro do tempo de guia eleitoral do candidato do PL.

A Justiça Eleitoral entendeu que “o candidato Gilson Machado acusa o candidato João Campos de praticar um crime, que seria a utilização de recurso público para benefício eleitoral próprio, sem que haja qualquer prova a respeito”, e, por isso, julgou procedente o pedido da Frente Popular do Recife pelo direito de resposta.

Em seu guia eleitoral, Gilson tem acusado João Campos de uso político do programa de creches por meio de parcerias público-privadas (PPPs), além de denunciar supostas irregularidades em alvarás do Corpo de Bombeiros.

O direito de resposta concedido tem duração de 1 minuto. A decisão também mantém suspensa a veiculação de novas peças publicitárias que contenham informações inverídicas sobre o assunto, definindo multa de R$ 20 mil, em caso de descumprimento.

Guia de Gilson suspenso em rádio e TV

Em decisão divulgada no último domingo (8), a Justiça Eleitoral já havia determinado suspensão do guia eleitoral de Gilson por 24 horas, sob argumento de que o candidato do PL "permanece veiculando propagandas com o mesmo tema”, apesar de medidas judiciais já adotadas anteriormente.

Desde então, nos horários destinados às inserções do candidato, uma mensagem é exibida com o seguinte texto: “A propaganda eleitoral do candidato Gilson Machado está suspensa pelo prazo de 24 horas em consequência dos reiterados descumprimentos das determinações judiciais”.

AGENDA DE JOÃO CAMPOS

A comunidade do Coque, na área central do Recife, foi o lugar escolhido por João Campos para reunir a militância da Frente Popular em mais uma caminhada de sua campanha à reeleição. O ato, realizado na noite desta segunda-feira (9), contou com a presença do candidato a vice-prefeito na chapa, Victor Marques (PCdoB), e reuniu candidatos a vereadores e outras lideranças políticas.