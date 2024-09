"O combate à fome é prioridade zero", afirma Daniel Coelho ao anunciar 10 cozinhas comunitárias e unidades móveis de saúde como plano de governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em visita à Comunidade, Daniel Coelho critica o descaso com a saúde e propõe unidades móveis para atender comunidades distantes no Recife

O candidato ao cargo de prefeito do Recife pelo PSD, Daniel Coelho, e sua vice, Mariana Melo (PSDB), visitaram a Comunidade do Chiqueirinho, na Várzea, nesta segunda-feira (9). Durante a visita, Daniel apresentou seu plano de implantar 10 cozinhas comunitárias e 10 restaurantes populares em várias regiões da cidade, como parte do seu plano de governo para “combater a fome e promover a segurança alimentar nas áreas mais carentes”.

"O combate à fome é prioridade zero no nosso plano de governo. É o ponto de partida para qualquer outra ação", disse o candidato, que pretende, por meio da operação dos restaurantes e cozinhas comunitárias, fornecer mais de 22 mil refeições por dia às pessoas mais vulneráveis.

'Esquecimento do poder público'



De acordo com ele, a comunidade sofre com o esquecimento do poder público. “Não podemos admitir que, em pleno século XXI, existam pessoas passando fome numa cidade como o Recife. Precisamos de uma gestão que não vire as costas para quem mais precisa", destacou a candidata a vice.

O postulante diz que, além dos problemas estruturais e de “extrema pobreza”, a comunidade também sofre com a falta de atendimento à saúde básica. “Não é aceitável que uma mãe espere mais de um ano por uma consulta para o seu filho. O sistema de saúde está falhando, e quem paga o preço são as famílias mais vulneráveis. Por isso, o nosso compromisso é reestruturar toda a rede, começando pelo básico: levar atendimento às comunidades que estão esquecidas.”

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar

Daniel diz que vai implementar, se for eleito, unidades móveis de saúde para que “ninguém mais precise percorrer grandes distâncias em busca de cuidados”. Segundo Coelho, a telemedicina será uma aliada fundamental para acelerar o acesso aos especialistas, principalmente nas áreas periféricas.



Entre as propostas de seu plano de governo, Daniel Coelho fala sobre a criação e ampliação de unidades móveis de saúde, focando em atender comunidades em áreas de difícil acesso, oferecendo serviços médicos, odontológicos e de enfermagem, além de promover ações de prevenção em saúde. Outra iniciativa é a expansão da telemedicina, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para as regiões periféricas e comunidades mais vulneráveis.



Agenda do candidato nesta terça-feira (10):