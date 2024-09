Presidente da Alepe é hospitalizado após cair de cavalo na Missa do Vaqueiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O deputado Álvaro Porto acidentou-se neste domingo, em Canhotinho, durante cortejo da 22° edição da Missa do Vaqueiro

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, acidentou-se, neste domingo (08.09), em Canhotinho, durante cortejo da 22ª edição da Missa do Vaqueiro daquele município. Quando estava descendo de um cavalo, teve o pé preso no estribo, desequilibrou-se e caiu.

Porto foi socorrido, trazido para o Recife e, por precaução, encontra-se internado do Hospital Memorial São José, onde está sendo submetido a exames.

O estado geral do deputado é bom. A programação da Missa do Vaqueiro prosseguiu normalmente, reunindo mais de 4 mil cavaleiros, reafirmando a condição de um dos mais importantes eventos religiosos e culturais do Agreste.