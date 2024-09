PSB e PT se reúnem com autoridades para pedir rigor na apuração de crime contra filho de Véia de Aprígio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lideranças do PSB e PT estiveram, na tarde desta segunda-feira, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ministério Público (MPPE) e Secretaria de Defesa Social (SDS) para solicitar reforço na segurança em Surubim e rigor na apuração do atentado contra o candidato a vereador Neto de Véia (PSB), que é filho da candidata a prefeita da cidade, Véia de Aprígio (PSB).

A candidata esteve nas sedes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ministério Público (MPPE) e Secretaria de Defesa Social (SDS) acompanhada do senador Humberto Costa, do deputado federal Pedro Campos e do deputado estadual Rodrigo Farias, do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, e da prefeita de Surubim, Ana Célia. Nas visitas, o grupo solicitou reforço na segurança em Surubim, onde aconteceu o crime, e rigor na apuração do atentado.

No TJPE, eles foram recebidos pelo presidente, desembargador Ricardo Paes Barreto. Na sede do MPPE, o procurador-geral de Justiça, Marcos Carvalho, atendeu o grupo. Já na SDS, a reunião contou com as presenças do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, o chefe da Polícia Civil, delegado Renato Rocha, e o comandante da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres. Todos eles se comprometeram em se empenhar no caso.

CRIME CONTRA FILHO DE CANDIDATA

A tentativa de homicídio contra Neto de Véia aconteceu na noite da última sexta-feira (6), quando ele voltava de uma atividade política no bairro de Nova Esperança. Dois homens numa moto atiraram contra o carro dirigido por Neto, que foi atingido no ombro. Após o crime, Véia de Aprígio, que tem como candidata a vice Ivete do Sindicato (PT), suspendeu os eventos de campanha.