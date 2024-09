Eleições 2024: Candidata de Lupércio, Mirella Almeida, vira alvo em primeiro debate à Prefeitura de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Olinda foi realizado nesta terça-feira (10) pelo G1. O encontro não contou com a participação do candidato Vinicius Castello (PT). Embora sua presença tenha sido confirmada pela equipe, ele não pôde comparecer devido a um atraso.

Os demais candidatos convidados, Mirella Almeida (PSD), Izabel Urquiza (PL), Márcio Botelho (PP) e Antônio Campos (PRTB), estiveram presentes. Foram convidados candidatos com representação mínima de cinco parlamentares ou mais na Câmara. O debate teve 1h30 de duração, dividido em cinco blocos, com temas sorteados e de livre escolha pelos candidatos. A ordem de participação também foi definida por sorteio.

Quem é Mirella Almeida

Mirella Almeida, apoiada pelo atual prefeito da Marim dos Caetés, Professor Lupércio (PSD), tem 30 anos e é formada em Marketing. Durante a gestão de Lupércio, atuou como secretária de Governo, Planejamento e Fazenda, além de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo.

Propostas

Mirella destacou a administração de Lupércio, mencionando a "dignidade para a guarda municipal" com a instalação de "câmera de vídeo monitoramento 24h em parceria com a polícia militar, guarda, agentes de trânsito e controle urbano". Ela também elogiou uma parceria público-privada (PPP) para iluminação, que "aumenta a sensação de segurança".

Sobre o armamento dos policiais municipais, Mirella afirmou que está "em andamento" e enfatizou a necessidade de verificar se os agentes estão "aptos" e com "condições" para portar armas. Ela propôs a criação de postos de segurança integrada em áreas vulneráveis e no centro histórico, além de sugerir investimentos em qualidade técnica e ampliação do núcleo integrado de segurança, alinhando infraestrutura, segurança, educação e empregabilidade.

Mirella prometeu a construção de cinco novas creches, com apoio do governo estadual e federal. Destacou que, na gestão de Lupércio, foram retomados "concursos para professores depois de mais de 10 anos", com a introdução de 13º salário e férias para os docentes. Também mencionou a "climatização 100% das creches" e a ampliação das escolas em tempo integral. A postulante afirmou que, antes da gestão atual, a população LGBTQIA+ estava "vulnerabilizada e ignorada". Defendeu a ampliação do acesso à saúde para essa população e a criação de um consultório especializado, destacando que a capacitação é o "principal foco da sua gestão".



Quem é Izabel Urquiza?

Izabel Urquiza tem 57 anos, é formada e pós-graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), advogada de carreira da Caixa Econômica Federal. Izabel foi secretária-executiva do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (Prodetur), vinculado à Secretaria Estadual de Turismo, entre 2014 e 2015, além de atuar como representante da unidade descentralizada em Pernambuco do Ministério das Cidades. É filha do ex-deputado estadual Hélio Urquiza e da ex-prefeita de Olinda e ex-deputada estadual Jacilda Urquiza.

Críticas à gestão

Izabel fez críticas à atual gestão, destacando que mais de R$ 49 milhões em recursos federais provenientes do Programa de Aceleramento do Crescimento (PAC) Cidades Históricas foram desperdiçados pela gestão municipal, citando obras que ainda não foram realizadas.

"Quem ouve a candidata Mirella falar e não é de Olinda, pensa que a cidade está uma maravilha, que fizeram muitas coisas, aproveitaram recursos. Mas o que a gente vê, na realidade, é a perda de recursos constantes. A Igreja de São Pedro está fechada. No Carnaval estava com tapumes, tiraram os tapumes e não concluíram as obras. Além de perder os recursos, tem o risco de ter que devolver os recursos que não foram prestadas contas do convênio. Está no risco, mas o restante já está perdido", denunciou.

A candidata do PL também destacou a necessidade de integração entre a manutenção do patrimônio histórico com a economia da cidade, reforçando compromisso com a geração de emprego e renda no setor de cultura e turismo. Ao mencionar o desperdício de recursos por parte da atual gestão, Izabel continuou as críticas, destacando que outros recursos não foram utilizados na área de encostas. Também em tom de crítica ao uso de recursos do município, Izabel destacou que a atual gestão gastou mais com o Lixão de Aguazinha que com a Defesa Civil. "Se fala muito que Olinda precisa aumentar arrecadação própria, precisa de recursos, e o que a gente vê é R$ 50 milhões para encostas não serem utilizados", disse.



A candidata do PL colocou como compromisso a resolução da situação dos prédios-caixão em Olinda, mas sem destacar propostas ou como se dará a realização da tarefa.

Quem é Antônio Campos

Antônio Campos, de 56 anos, é advogado, escritor e já foi presidente da Fundaj. Ocupa a cadeira de número 25 na Academia Pernambucana de Letras. Sua primeira candidatura à prefeitura de Olinda ocorreu em 2016, mas não foi eleito. Ele é irmão do ex-governador Eduardo Campos, neto do ex-governador Miguel Arraes e filho da ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes.

Pobreza em Olinda

O candidato promete erradicar a fome em Olinda, com a criação de novos programas sociais inspirados em iniciativas como o "Pão com Leite" de João Pessoa e o "Prato Cheio" de São Paulo. Além disso, pretende fortalecer o programa Farmácia Popular, ampliando a disponibilidade de medicamentos essenciais e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

No setor de saúde, o candidato planeja melhorar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e construir um hospital de porte médio a grande em parceria público-privada. Ele também propõe aumentar a presença de médicos nos bairros, realizar mais concursos para novos profissionais e contratar médicos temporários para atender a demanda emergencial.

A proposta para a educação inclui a modernização das escolas municipais, expansão das escolas em tempo integral e capacitação dos professores. Além disso, o candidato pretende transformar Olinda em uma "cidade digital", incorporando tecnologias para aprimorar o ensino e preparar melhor os alunos para o futuro.

Quem é Márcio Botelho?

Márcio Botelho é vice-prefeito de Olinda, atualmente no seu segundo mandato, tendo sido eleito na chapa do prefeito Professor Lupércio nos pleitos de 2016 e 2020. Márcio tem 47 anos, é advogado com atuação nas áreas criminal e previdenciária, formado em Direito pela Universidade Salgado Oliveira (Universo) e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (Esmape).

População de rua

Perguntado sobre a situação da população de rua no município, Botelho reforçou o compromisso em investir em assistência social, visando inserir os recuperados no mercado de trabalho. Botelho lamentou a situação atual do município, destacando que é possível ver “uma cracolândia se formando” na entrada da cidade.

“Nós vamos investir em assistência social apoiando essas pessoas, mas para retirá-las e colocá-las na empregabilidade”, afirmou.

Sobre soluções para o município na área da saúde, o candidato do PP apresentou proposta para implantar sistema de coleta laboratorial em todos os postos de saúde do município, mencionando a dificuldade da população para fazer exames em Olinda.

“A gente tem a proposta de implantar a coleta laboratorial em todos os postos de saúde, para evitar filas, evitar que as pessoas saiam de madrugada de casa para coletar sangue, urina”, disse.

Botelho também destacou a proposta de construção da “Casa Azul”, equipamento voltado para beneficiar pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da construção de um equipamento especializado para pessoas com deficiência.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar